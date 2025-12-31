Goga o tužbi i skandalu iz 2008. godine: "Bog sve naplati"

Pjevačica Goga Sekulić tužila je košarkaše Partizana zbog uvredljive pjesme na proslavi titule 2008. godine

Goga Sekulić je tokom emisije "Amidži šou" progovorila o tužbi koju je podnijela protiv košarkaša Partizana zbog pjesme koju su pjevali na slavlju šampionske titule u Vršcu 2008. godine.

– Tužba je nastala nakon nekih utakmica, kada su igrači i navijači pjevali „pjesmicu“ zbog koje sam se šlogirala i odlučila da ih tužim. Košarkaše sam tužila, navijače nisam, jer navijam za Partizan – ispričala je Goga.

Plaćanje advokata

Dodala je da su je prijatelji nagovarali da povuče tužbu, što je i učinila, jer je morala platiti advokata.

– Povukla sam tužbu zbog prijatelja. Znaš kako, Bog sve naplati i sve dođe na svoje. I oni imaju djecu, a i ja sam nečije dijete – poručila je pjevačica.

Na proslavi titule 2008. godine, u svlačionici hale „Milenijum“, igrači su skandirali pjesmu kojom su aludirali na navodnu vezu između Goge Sekulić i tada najboljeg igrača tima Nikole Pekovića. Goga je tada, ljuta i povrijeđena, tužila sve one koji su, kako je rekla, blatili njeno ime.

– Čekam sporni snimak koji je emitovan na SOS kanalu da suđenje može početi. Nije mi bitno novac, već stres i patnja moje porodice. Moj advokat traži pet miliona dinara, a ja zahtijevam javno izvinjenje od svih koji su mi se rugali – izjavila je Goga 2008. godine za Novosti.

Prezadovoljna statusom

Na pitanja o motivima tužbe, Goga je odgovorila:

– Dovoljno sam afirmisana pjevačica i prezadovoljna sam svojim statusom. Želim da moji hitovi govore o meni, a ne glupi skandali. Za razliku od kolega koji izmišljaju skandale, meni se događaju stvari koje ni najbolji scenarista ne bi mogao smisliti. Tužba je na sudu, a pjesme po diskotekama. Trenutno sam fokusirana isključivo na muzičku karijeru, poručila je Goga.