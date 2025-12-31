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TUŽILA KOŠARKAŠE PARTIZANA

Goga o tužbi i skandalu iz 2008. godine: "Bog sve naplati"

ekam sporni snimak koji je emitovan na SOS kanalu da suđenje može početi. Nije mi bitno novac, već stres i patnja moje porodice, kazala je Goga

Goga Sekulić. Instagram

S. S.

31.12.2025

Pjevačica Goga Sekulić  tužila je košarkaše Partizana zbog uvredljive pjesme na proslavi titule 2008. godine

Goga Sekulić je tokom emisije "Amidži šou"  progovorila o tužbi koju je podnijela protiv košarkaša Partizana zbog pjesme koju su pjevali na slavlju šampionske titule u Vršcu 2008. godine.

– Tužba je nastala nakon nekih utakmica, kada su igrači i navijači pjevali „pjesmicu“ zbog koje sam se šlogirala i odlučila da ih tužim. Košarkaše sam tužila, navijače nisam, jer navijam za Partizan – ispričala je Goga.

Plaćanje advokata

Dodala je da su je prijatelji nagovarali da povuče tužbu, što je i učinila, jer je morala platiti advokata.

– Povukla sam tužbu zbog prijatelja. Znaš kako, Bog sve naplati i sve dođe na svoje. I oni imaju djecu, a i ja sam nečije dijete – poručila je pjevačica.

Na proslavi titule 2008. godine, u svlačionici hale „Milenijum“, igrači su skandirali pjesmu kojom su aludirali na navodnu vezu između Goge Sekulić i tada najboljeg igrača tima Nikole Pekovića. Goga je tada, ljuta i povrijeđena, tužila sve one koji su, kako je rekla, blatili njeno ime.

– Čekam sporni snimak koji je emitovan na SOS kanalu da suđenje može početi. Nije mi bitno novac, već stres i patnja moje porodice. Moj advokat traži pet miliona dinara, a ja zahtijevam javno izvinjenje od svih koji su mi se rugali – izjavila je Goga 2008. godine za Novosti.

Prezadovoljna statusom

Na pitanja o motivima tužbe, Goga je odgovorila:

– Dovoljno sam afirmisana pjevačica i prezadovoljna sam svojim statusom. Želim da moji hitovi govore o meni, a ne glupi skandali. Za razliku od kolega koji izmišljaju skandale, meni se događaju stvari koje ni najbolji scenarista ne bi mogao smisliti. Tužba je na sudu, a pjesme po diskotekama. Trenutno sam fokusirana isključivo na muzičku karijeru, poručila je Goga. 

# KOŠARKAŠI
# GOGA SEKULIĆ
# TUŽBA
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