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SPEKTAKL

Za javni doček Nove godine u Sarajevu postavljena najveća bina do sada

Osim nje, spektakularni specijalni efekti upotpuniće vrhunski muzički doživljaj da bi publika provela nezaboravnu novogodišnju noć

Bina spremna. Grad Sarajevo

S. S.

31.12.2025

Grad Sarajevo i tehnički organizatori su u završnoj fazi priprema za javni doček Nove 2026. godine. Na platou iza SCC-a postavljena je grandiozna bina, duga 38 m i visoka 12 m, što je čini najvećom ikada za doček Nove godine u Sarajevu.

Osim nje, spektakularni specijalni efekti upotpuniće vrhunski muzički doživljaj da bi publika provela nezaboravnu novogodišnju noć.

- Vrhunski produkcijski standardi osigurani su ozvučenjem Meyer Sound LEO, najkvalitetnijim i najskupljim razglasom na svijetu, koji garantira besprijekoran zvuk - kazao je izvršni producent Nedim Srnja.

Vizuelni spektakl dodatno će upotpuniti 150 m2 LED-ekrana visoke rezolucije, kao i 160 savremenih rasvjetnih tijela, zahvaljujući kojima će Sarajevo u novogodišnjoj noći zasjati punim sjajem, saopćeno je iz Odjeljenja za odnose s javnošću Grada Sarajeva.

# JELENA ROZGA
# NOVA GODINA
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