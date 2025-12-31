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ISKRENA ISPOVIJEST

Jelena otkrila koliko godina nije bila intimna sa Duškom: "Od tada nismo spavali zajedno"

Bilo je situacija u kojima sam vidjela da mu namještaju i tada sam stala uz Duška. Uvijek ću stati uz svog muškarca, i u dobru i u zlu, kazala je Karleuša

Jelena Karleuša. Facebook

S. S.

31.12.2025

Pjevačica Jelena Karleuša gostovala je u podcastu kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, gdje je govorila o brojnim detaljima iz privatnog života, uključujući brak s bivšim suprugom Duškom Tošićem.

Govoreći o njihovom odnosu i aktuelnim okolnostima, Karleuša je istakla da je u pojedinim situacijama svjedočila pokušajima da se Tošiću namjeste afere, zbog čega je, kako kaže, stajala na njegovu stranu.

– Bilo je situacija u kojima sam vidjela da mu namještaju i tada sam stala uz Duška. Uvijek ću stati uz svog muškarca, i u dobru i u zlu. Nemam komunikaciju s njim. Sa njim komunicira moja tetka Danijela, oni imaju lijep odnos. Imam odličan odnos s kompletnom Duškovom porodicom – sa sestrom, majkom, sestrinom kćerkom i njenim mužem. Izuzetno se volimo i poštujemo. S Duškom ne razgovaram, ali je on svakodnevno s Atinom i Nikom. Svoje roditeljske obaveze ispunjava maksimalno i one ga mnogo vole. Atina i Nika žive sa mnom i odrasle su uz mene. Duško je tokom njihovog odrastanja živio po svijetu zbog fudbala, ali sada, kada više ne igra, dobar je otac. Mogu reći ono što on nikada ne bi rekao za mene – život bih dala za njega, zbog djece. Na metak bih stala uz njega, na desetoricu bih išla, iako ne razgovaramo – rekla je Karleuša.

Osvrnula se i na temu prevare u braku, naglasivši da je uvjerena da do nje nije došlo dok je njihov brak bio funkcionalan.

– Dok smo imali funkcionalan brak, Duško me nije prevario. Pod tim mislim na period do 2019. godine. Nakon događaja koji su se tada desili, više nismo spavali zajedno, bez obzira na to što smo tehnički ostali u braku do prošle godine – zaključila je Karleuša u podcastu kod Bokija 13.

# RAZVOD BRAKA
# DUŠKO TOŠIĆ
# JELENA KARLEUŠA
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