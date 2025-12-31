Zagreb spektakularno ispratio 2025. godinu: Aleksandra Prijović očarala publiku nastupom

Zagreb se na dosad najspektakularniji način oprostio od Stare godine uz audio-vizualni događaj "Za Extra kraj", čiji je centralni dio bio koncert regionalne zvijezde Aleksandre Prijović u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma.

Od prvih taktova pa do samog kraja nastupa, publika je uglas pjevala njene najveće hitove, među kojima su "Dam dam dam", "Psiho", "Sve po starom", "Devet života", "Legitimno" i brojne druge.

- Dobar dan, dragi moji. Hvala vam što ste došli da zajedno ispratimo 2025. i zagrijemo se za Novu godinu. Lijepe uspomene vežu me uz Zagreb, u kojem sam imala šest predivnih koncerata u Areni. Veselim se što sam opet s vama, posebno jer je riječ o nastupu koji je drukčiji i donosi nešto novo - poručila je Aleksandra publici.

Posebnu dimenziju cijelom događaju dala je raskošna produkcija koja je Paviljon 5 Zagrebačkog velesajma u potpunosti transformirala u impresivan koncertni ambijent. Više od 700 četvornih metara LED ekrana, dinamične vizualne instalacije i pažljivo osmišljen vizualni narativ pratili su svaki trenutak nastupa, stvarajući snažan audio-vizualni doživljaj koji je nadilazio klasičan koncertni format.