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OTPJEVALA NAJVEĆE HITOVE

Zagreb spektakularno ispratio 2025. godinu: Aleksandra Prijović očarala publiku nastupom

Lijepe uspomene vežu me uz Zagreb, u kojem sam imala šest predivnih koncerata u Areni, rekla je Prijović

Aleksandra Prijović. Mario Poje/Extra FM

A. O.

31.12.2025

Zagreb se na dosad najspektakularniji način oprostio od Stare godine uz audio-vizualni događaj "Za Extra kraj", čiji je centralni dio bio koncert regionalne zvijezde Aleksandre Prijović u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma.

Od prvih taktova pa do samog kraja nastupa, publika je uglas pjevala njene najveće hitove, među kojima su "Dam dam dam", "Psiho", "Sve po starom", "Devet života", "Legitimno" i brojne druge.

- Dobar dan, dragi moji. Hvala vam što ste došli da zajedno ispratimo 2025. i zagrijemo se za Novu godinu. Lijepe uspomene vežu me uz Zagreb, u kojem sam imala šest predivnih koncerata u Areni. Veselim se što sam opet s vama, posebno jer je riječ o nastupu koji je drukčiji i donosi nešto novo - poručila je Aleksandra publici.

Posebnu dimenziju cijelom događaju dala je raskošna produkcija koja je Paviljon 5 Zagrebačkog velesajma u potpunosti transformirala u impresivan koncertni ambijent. Više od 700 četvornih metara LED ekrana, dinamične vizualne instalacije i pažljivo osmišljen vizualni narativ pratili su svaki trenutak nastupa, stvarajući snažan audio-vizualni doživljaj koji je nadilazio klasičan koncertni format.

"Za Extra kraj" predstavljen je kao potpuno novi koncept i prvi dnevni doček Nove godine u Zagrebu osmišljen u ovako spektakularnom, produkcijski raskošnom formatu. Spoj koncerta, suvremenog vizualnog identiteta i pažljivo režirane atmosfere publici je ponudio drukčiji način ispraćaja godine.

- Želim vam najljepšu 2026. godinu, punu zdravlja i radosti, i da ste sretni svakoga dana - poručila je Prijović na kraju nastupa.

# NASTUP
# ALEKSANDRA PRIJOVIĆ
# MUZIKA
# PJESME
# ZAGREB
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