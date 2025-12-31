Noć za pamćenje: Jelena Rozga uvela Sarajlije u Novu godinu koncertom za pamćenje

Na prostoru iza Sarajevo City Centra održan je javni doček Nove godine u glavnom gradu BiH. Uoči javnog dočeka održan je novogodišnji koncert Sarajevske filharmonije u Narodnom pozorištu, a koji je emitiran i na Trgu Susan Sontag.

Na javnom dočeku nastupili su Divanhana, Dženan Lončarević i Jelena Rozga. Jelena Rozga je u Novu godinu uvela Sarajlije i publiku koja je pristigla iz cijelog regiona, a zajedno s njom na bini tada se pojavio i gradonačelnik Samir Avdić. Na portalu "Avaza" ste mogli pratiti tekstualni prijenos dočeka Nove godine.

Publika se polako razilazi iako koncert nije završen . Avaz Publika se polako razilazi iako koncert nije završen . Avaz

1:30 Jelena Rozga se oprostila od Sarajeva i zahvalila publici na divnoj večeri. 1:23 Publika se počela razilaziti iako koncert nije gotov. Temperature daleko ispod nule su sigurno jedan od razloga.

1:18 Uz pjesmu "minus i plus" Sarajlije se rasplesale. 1:04 "Solo igračica" jedna od traženijih pjesama večeras oduševila je publiku. Rozga je jedan sat poslije ponoći nastavila pjevati za prisutne. 00:49 "Nirvana" publiku bacila u trans. 00:40 "Lavica" dočekana aplauzom. Hit pjesme Rozge osvojile Sarajlije.

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00:30 Pjesmom "Okus mentola" atmosfera se podigla do vrhunca. 00:18 Sarajlije uživaju u hitovima Jelene Rozge. "Opijum se ori na platou iza SCC-a.

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00:01 Sarajlije ušle u Novu godinu uz pjesmu Rozge "Dobitna kombinacija". Gradonačelnik Samir Avdić je poželio sretnu Novu godinu. 23:57 Sada se pjeva hit "Dobitna kombinacija".

23:53 Rozga zapjevala hit "Tsunami". 23:49 "Dobra večer Sarajevo! Jako sam sretna i počastvovana što ću s vama dočekati 2026. godinu", poručila je Rozga.

23:43 Jelena Rozga izašla na binu i pjesmom "Bižuterija" počela nastup u Sarajevu. 23:33 Završen nastup Dženana Lonačarevića, iščekuje se Jelena Rozga.

23:29 Bez Halidove "Romanije" se ne može. Dženan s publikom zapjevao kultnu numeru. 23:11 Dženan zajedno s publikom otpjevao "Sarajevo grade moj", a potom "Jel' Sarajevo gdje je nekad bilo" i "Bosnom begar probeharao".

23:00 Dženan pokazao zašto je omiljeni kod publike. Uglas se pjevaju hitovi, a na repertoaru su i Merlinove pjesme.

22:49 Sarajlijama ni minus ne može ništa, uz pjesmu "Pitam te zaigrali".

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22:43 Zapjevao je Lončarević i pjesmu Matije Cveka, a onda i hit grupe "Kerber". 22:39 Dženan Lončarević atmosferu zagrijao hitovima "Vjerujem u nas" i "Kad ostanete svi".

22:28 Dženan Lončarević je zapjevao hit "Dao sam ti srce", a publika je pjevala uglas s njim. 22:18 Dženan Lončarević je izašao na binu i pozdravljen velikim ovacijama.

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22:08 Završen nastup Divanhane, publika očekuje Dženana Lončarevića. 22:00 Divanhana zapjevala i hit "Crven fesić", a publika je uživala.

21:53 "Safete Sajo Sarajlijo" oduševilo Sarajlije. 21:47 Divanhana je zapjevala hit Silvane Armenulić "Ciganka sam mala".

21:40 Publika je oduševljena izvedbom pjesme "Zvijezda tjera mjeseca". 21:37 Selma Droce, vokal benda, je poželjela svima Novu godinu uz mnogo novca, sreće i zdravlja. 21:33 Zapjevala je numeru "Ćilim", što je publiku posebno rasplesalo. 21:31 Sjajna interakcija benda Divanhana s publikom, koja pjeva uglas.

21:23 Noć je počela sa sevdahom, a onda nas očekuje spektakl.

21:14 Izvođenjem prepoznatljivog repertoara, bend Divanhana je zagrijao atmosferu i označio početak večeri ispunjene muzikom i dobrom energijom. Brojni građani i posjetitelji uživali su u nastupu, a koncert “Divanhane” je uvod u nastavak novogodišnjeg programa na otvorenom.