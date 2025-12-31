Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

Noć za pamćenje: Jelena Rozga uvela Sarajlije u Novu godinu koncertom za pamćenje

Jelena Rozga je u Novu godinu uvela Sarajlije i publiku koja je pristigla iz cijelog regiona, a zajedno s njom na bini tada se pojavio i gradonačelnik Samir Avdić

Koncert Rozge - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+42
Ekipa "Dnevnog avaza"

31.12.2025

Na prostoru iza Sarajevo City Centra održan je javni doček Nove godine u glavnom gradu BiH.

Uoči javnog dočeka održan je novogodišnji koncert Sarajevske filharmonije u Narodnom pozorištu, a koji je emitiran i na Trgu Susan Sontag.

Na javnom dočeku nastupili su Divanhana, Dženan Lončarević i Jelena Rozga.

Jelena Rozga je u Novu godinu uvela Sarajlije i publiku koja je pristigla iz cijelog regiona, a zajedno s njom na bini tada se pojavio i gradonačelnik Samir Avdić.

Na portalu "Avaza" ste mogli pratiti tekstualni prijenos dočeka Nove godine.

Publika se polako razilazi iako koncert nije završen. Avaz

1:30 Jelena Rozga se oprostila od Sarajeva i zahvalila publici na divnoj večeri.

1:23 Publika se počela razilaziti iako koncert nije gotov. Temperature daleko ispod nule su sigurno jedan od razloga.

1:18 Uz pjesmu "minus i plus" Sarajlije se rasplesale.

1:04 "Solo igračica" jedna od traženijih pjesama večeras oduševila je publiku. Rozga je jedan sat poslije ponoći nastavila pjevati za prisutne. 

00:49 "Nirvana" publiku bacila u trans.

00:40 "Lavica" dočekana aplauzom. Hit pjesme Rozge osvojile Sarajlije.

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+10

00:30 Pjesmom "Okus mentola" atmosfera se podigla do vrhunca.

00:18 Sarajlije uživaju u hitovima Jelene Rozge. "Opijum se ori na platou iza SCC-a.

Nastup Dženana Lončarevića - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+9

00:01 Sarajlije ušle u Novu godinu uz pjesmu Rozge "Dobitna kombinacija". Gradonačelnik Samir Avdić je poželio sretnu Novu godinu.

23:57 Sada se pjeva hit "Dobitna kombinacija".

23:53 Rozga zapjevala hit "Tsunami".

23:49 "Dobra večer Sarajevo! Jako sam sretna i počastvovana što ću s vama dočekati 2026. godinu", poručila je Rozga.

23:43 Jelena Rozga izašla na binu i pjesmom "Bižuterija" počela nastup u Sarajevu.

23:33 Završen nastup Dženana Lonačarevića, iščekuje se Jelena Rozga.

23:29 Bez Halidove "Romanije" se ne može. Dženan s publikom zapjevao kultnu numeru.

23:11 Dženan zajedno s publikom otpjevao "Sarajevo grade moj", a potom "Jel' Sarajevo gdje je nekad bilo" i "Bosnom begar probeharao".

23:00 Dženan pokazao zašto je omiljeni kod publike. Uglas se pjevaju hitovi, a na repertoaru su i Merlinove pjesme. 

22:49 Sarajlijama ni minus ne može ništa, uz pjesmu "Pitam te zaigrali".

Koncert Divanhane - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+4

22:43 Zapjevao je Lončarević i pjesmu Matije Cveka, a onda i hit grupe "Kerber".

22:39 Dženan Lončarević atmosferu zagrijao hitovima "Vjerujem u nas" i "Kad ostanete svi".

22:28 Dženan Lončarević je zapjevao hit "Dao sam ti srce", a publika je pjevala uglas s njim.

22:18 Dženan Lončarević je izašao na binu i pozdravljen velikim ovacijama.

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+17

22:08 Završen nastup Divanhane, publika očekuje Dženana Lončarevića.

22:00 Divanhana zapjevala i hit "Crven fesić", a publika je uživala.

21:53 "Safete Sajo Sarajlijo" oduševilo Sarajlije.

21:47 Divanhana je zapjevala hit Silvane Armenulić "Ciganka sam mala".

21:40 Publika je oduševljena izvedbom pjesme "Zvijezda tjera mjeseca".

21:37 Selma Droce, vokal benda, je poželjela svima Novu godinu uz mnogo novca, sreće i zdravlja.

21:33 Zapjevala je numeru "Ćilim", što je publiku posebno rasplesalo.

21:31 Sjajna interakcija benda Divanhana s publikom, koja pjeva uglas.

21:23 Noć je počela sa sevdahom, a onda nas očekuje spektakl.

21:14 Izvođenjem prepoznatljivog repertoara, bend Divanhana je zagrijao atmosferu i označio početak večeri ispunjene muzikom i dobrom energijom.

Brojni građani i posjetitelji uživali su u nastupu, a koncert “Divanhane” je uvod u nastavak novogodišnjeg programa na otvorenom.

21:05 Doček je počeo nastupom Divanhane.

20:35 Što se tiče servisnih informacija saobraćaj je obustavljen u ulicama Kotromanića, Kalmija Baruha, dr. Safeta Mujića, Vrbanja, Mustajbega Fadilpašića.

# JELENA ROZGA
# DŽENAN LONČAREVIĆ
# NOVA GODINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.