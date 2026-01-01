Video / Još se i okrenula publici: Aleksandri Mladenović pukla haljina, pa sijevnula zadnjica

Srbijanska pjevačica Aleksandra Mladenović doživjela je peh na večerašnjem novogodišnjem nastupu u Beogradu, kada joj je usred pjevanja pukla haljina, i to na nezgodnom mjestu.
Ona će Novu godinu proslaviti sa Beograđanima, a na nastup je stigla u crvenoj čipkanoj toaleti, koja je pukla, piše Telegraf.rs.
Naime, crvena čipka je pukla na vrlo nezgodnom mjestu, a Aleksandri su odmah na binu pritrčali u pomoć. Ona prvo nije primijetila da joj je na zadnjici pukla haljina, a kada je okrenula leđa publici uslijedio je šok.
Odmah je dotrčala jedna djevojka koja ju je pokrila i oko struka joj vezala crnu jaknu.
Aleksandra se nasmijala i nastavila da pjeva, tako ogrnuta.
- Za doček 2020. sam nosila crveni veš i eto šta se desilo – i korona i sve. Tako da neću ga više nositi. Ne znam kakav ću, ali crveni neću sigurno – izjavila je pjevačica tada.