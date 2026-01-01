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KAKAV PEH

Video / Još se i okrenula publici: Aleksandri Mladenović pukla haljina, pa sijevnula zadnjica

Za doček 2020. sam nosila crveni veš i eto šta se desilo – i korona i sve. Tako da neću ga više nositi, rekla je Mladenović

Aleksandra Mladenović - Avaz
Aleksandra Mladenović - Avaz
Aleksandra Mladenović - Avaz
ALeksandra Mladenović - Avaz
Aleksandra Mladenović - Avaz
+3
A. O.

1.1.2026

Srbijanska pjevačica Aleksandra Mladenović doživjela je peh na večerašnjem novogodišnjem nastupu u Beogradu, kada joj je usred pjevanja pukla haljina, i to na nezgodnom mjestu.

Ona će Novu godinu proslaviti sa Beograđanima, a na nastup je stigla u crvenoj čipkanoj toaleti, koja je pukla, piše Telegraf.rs.

Naime, crvena čipka je pukla na vrlo nezgodnom mjestu, a Aleksandri su odmah na binu pritrčali u pomoć. Ona prvo nije primijetila da joj je na zadnjici pukla haljina, a kada je okrenula leđa publici uslijedio je šok.

Odmah je dotrčala jedna djevojka koja ju je pokrila i oko struka joj vezala crnu jaknu.

Mladenović: Pukla joj haljina. Telegraf.rs

Aleksandra se nasmijala i nastavila da pjeva, tako ogrnuta.

- Za doček 2020. sam nosila crveni veš i eto šta se desilo – i korona i sve. Tako da neću ga više nositi. Ne znam kakav ću, ali crveni neću sigurno – izjavila je pjevačica tada.

# ZADNJICA
# ALEKSANDRA MLADENOVIĆ
# PJEVAČICA
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