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NOVODIŠNJI NASTUP

Nataša Bekvalac oduševila publiku u Banjoj Luci

Veselo je bilo u brojnim kafićima i klubovima, ali i u Parku Petar Kočić, gdje je u toku Zimzobal

Banjalučani Novu godinu dočekali uz Natašu Bekvalac - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O. / Srpska.info

1.1.2026

Uz pjesmu Nataše Bekvalac Banjalučani i turisti okupljeni na platou kod Teniskog centra u Parku Mladen Stojanović dočekali su ponoć i ulazak u novu 2026. godinu.

Gradonačelnik Draško Stanivuković je uputio čestitku sugrađanima u ime Gradske uprave, koja je i ove godine priredila doček na otvorenom.

Inače, u Banjaluci se slavilo takoreći od jutra, pa su se dnevne i večernje žurke spojile u jedno veliko slavlje.

Veselo je bilo u brojnim kafićima i klubovima, ali i u Parku Petar Kočić, gdje je u toku Zimzobal.

Onima za slavlje nije smetala ni hladnoća i dobro su se zabavili i na minus 3 stepena.

# ČESTITKA
# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# BANJA LUKA
# NATAŠA BEKVALAC
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