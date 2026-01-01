Nataša Bekvalac oduševila publiku u Banjoj Luci

Uz pjesmu Nataše Bekvalac Banjalučani i turisti okupljeni na platou kod Teniskog centra u Parku Mladen Stojanović dočekali su ponoć i ulazak u novu 2026. godinu.

Gradonačelnik Draško Stanivuković je uputio čestitku sugrađanima u ime Gradske uprave, koja je i ove godine priredila doček na otvorenom.

Inače, u Banjaluci se slavilo takoreći od jutra, pa su se dnevne i večernje žurke spojile u jedno veliko slavlje.

Veselo je bilo u brojnim kafićima i klubovima, ali i u Parku Petar Kočić, gdje je u toku Zimzobal.

Onima za slavlje nije smetala ni hladnoća i dobro su se zabavili i na minus 3 stepena.