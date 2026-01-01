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BH. MUZIČAR

Dino Merlin uveo Dubrovčane u 2026. godinu: Poslao poruku mira na Stradunu pred više od 16.000 ljudi

Uz Dinu Merlina, na dubrovačkom dočeku nastupili su i Jakov Jozinović te Hiljson Mandela

Dino Merlin. Foto: Pixsell

S. S.

1.1.2026

Dubrovčani i njihovi gosti u 2026. godinu ušli su na Stradunu uz koncert Dine Merlina te vatromet, valcer i zdravicu šampanjcem, a okupljenima je čestitao i gradonačelnik Mato Franković.

- Na dobro vam došla 2026. godina. Želim vam u novoj godini puno zdravlja, sreće i smijeha. Uživajte u najljepšem gradu na svijetu, jedinom koji počinje s velikim slovom G - poručio je Franković u novogodišnjoj čestitci u prvim sekundama nakon ponoći.

Prema podacima službene aplikacije za broj posjetitelja u historijskoj jezgri okupilo se oko 16.5 hiljada ljudi.

Poseban i emotivan trenutak večeri uslijedio je uoči ponoći, kada se Dino Merlin obratio publici snažnom, ali jednostavnom porukom. Njegove riječi, izgovorene upravo s ovog posebnog mjesta, dočekane su dugim aplauzom.

- Dragi prijatelji, dolazi nam Nova godina. Hvala vam što ste tu, a posebno hvala onima koji su došli iz daleka da budu s nama. Želim da zajedno s vama večeras u svijet pošaljemo poruku mira. Neka iz ovog posebnog grada, sa ovog posebnog mjesta, ode iskrena želja da nova godina bude mirna i sretna svim dobrim ljudima svijeta. Sretna Nova 2026. godina - rekao je Merlin.

Uz Dinu Merlina, na dubrovačkom dočeku nastupili su i Jakov Jozinović te Hiljson Mandela.

Iznenađenje večeri bilo je pojavljivanje Merlinove kolegice Ivane Banfić s kojom je otpjevao jedan od najpoznatijih dueta, bezvremenski hit "Godinama".

# STRADUN
# DINO MERLIN
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