Selma Bajrami o lekcijama, izazovima i novom početku: Suočila sam se sa sobom i pobijedila

Na izmaku godine u kojoj je iza sebe ostavila brojne izazove, Selma Bajrami u razgovoru za naš list otvoreno govori o 2025. godini, lekcijama koje je iz nje ponijela i planovima za period koji dolazi.

U novogodišnjem intervjuu osvrće se na lične i profesionalne prekretnice, balans između privatnog i poslovnog života, ali i na muziku koju priprema za 2026. godinu, u kojoj, kako kaže, želi stvarati bez pritiska i kalkulacija.

Veliki izazovi

Kako ćete pamtiti 2025. godinu?

- Pamtit ću je kao godinu u kojoj sam se suočila sama sa sobom. Godinu velikih izazova, ali i unutrašnje snage koju ranije nisam bila svjesna. Naučila sam da usporim, da slušam sebe i da više ne pristajem na ono što me iscrpljuje.

Koje lekcije nosite iz ove godine u buduću?

- Najvažnija lekcija je da se mir mora čuvati. Ne moraš uvijek biti jaka pred svima, ali moraš biti iskrena prema sebi. Granice nisu zidovi, već način da sačuvaš sebe i one koje voliš.

Kakvi su Vaši planovi u 2026. godini?

- Želim godinu u kojoj ću stvarati s radošću, a ne iz pritiska. Fokus mi je na muzici koja dolazi iz stvarnog života, na pažljivo biranim projektima i na balansu između privatnog i poslovnog života.

Smijeh i muzika

Ako ne radite, kakva će biti Vaša najluđa noć u godini?

- Bez pompe i velikih planova. Najluđa noć je ona u kojoj sam opuštena, okružena ljudima kojima vjerujem, uz smijeh, muziku i osjećaj zahvalnosti što sam tu gdje jesam.

Šta biste rekli Selmi od prije 10 godina, a šta Selmi za 10 godina?

- Selmi od prije 10 godina bih rekla da ne mora dokazivati svoju vrijednost nikome osim sebi. Selmi za 10 godina bih poželjela da ostane hrabra, ali i nježna — i da nikada ne izgubi vjeru u ljubav i život.

Postoji li poseban trenutak iz 2025. koji pamtite?

- Da, trenutak kada sam shvatila da sam preživjela period za koji sam mislila da me može slomiti. Taj osjećaj unutrašnje tišine i snage se ne zaboravlja.

Šta novo pripremate za 2026. godinu?

- Pripremam muziku koja je iskrena, emotivna i bez kalkulacija. Bit će novih pjesama i projekata u kojima će publika osjetiti pravu mene.

Izgradila sam se

- Ne bih mijenjala put, jer me je svaki korak — i dobar i loš — izgradio. Jedino bih ranije naučila da čuvam sebe i da ne moram svima biti dostupna – rekla nam je Bajrami.