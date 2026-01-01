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SARAJEVO

Video / Zabavno je bilo i u tri ujutro: Putnici u tramvaju uglas pjevali hit Rozge

Prilikom povratka kući nakon velikog koncerta brojne Sarajlije i turisti su u tramvaju uglas pjevali pjesmu Jelene Rozge

Detalj iz tramvaja. Screenshot

S. S.

1.1.2026

Društvenim mrežama kruži snimak koji je nastao nakon javnog dočeka Nove godine u Sarajevu, gdje je nastupila Jelena Rozga.

Naime, prilikom povratka kući nakon velikog koncerta brojne Sarajlije i turisti su u tramvaju uglas pjevali pjesmu Jelene Rozge.

Riječ je o hitu "Minus i plus", a snimak je osvanuo na TikToku i postao viralan.

Kako se navodi, snimak je nastao oko 3 sata ujutro, a u upisu piše da Sarajevo nikada neće izgubiti dušu.

Podsjećamo, osim Rozge su sinoć nastupili Divanhana i Dženan Lončarević.

# JELENA ROZGA
# SARAJEVO
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