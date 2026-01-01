Nakon pobjede na IDJ Showu: Taša Krunić zapjevala u rodnoj Banjoj Luci, pridružila se Nataši Bekvalac na dočeku Nove godine

Pobjednica regionalnog muzičkog takmičenja IDJ Show, Anastasija Taša Krunić, nastupila je zajedno s Natašom Bekvalac na javnom dočeku Nove 2026. godine u Banjoj Luci.

Mlada Banjalučanka publici se predstavila autorskom pjesmom „Slomljena“, koju je u saradnji s IDJ Showom objavila sredinom decembra prošle godine, a izvela je i hit „Romale, Romali“ Ane Nikolić.

Zanimljivo je da je Nataša Bekvalac, koja je bila članica žirija ovog popularnog takmičenja, pozvala Tašu da joj se pridruži na novogodišnjem nastupu u Banjoj Luci još prije nego što je Taša odnijela pobjedu.