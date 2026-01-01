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SPEKTAKL

Nakon pobjede na IDJ Showu: Taša Krunić zapjevala u rodnoj Banjoj Luci, pridružila se Nataši Bekvalac na dočeku Nove godine

Zanimljivo je da je Nataša Bekvalac, koja je bila članica žirija ovog popularnog takmičenja, pozvala Tašu da joj se pridruži na novogodišnjem nastupu u Banjoj Luci još prije nego što je Taša odnijela pobjedu

Taša Krunić. Screenshot

S. S.

1.1.2026

Pobjednica regionalnog muzičkog takmičenja IDJ Show, Anastasija Taša Krunić, nastupila je zajedno s Natašom Bekvalac na javnom dočeku Nove 2026. godine u Banjoj Luci.

Mlada Banjalučanka publici se predstavila autorskom pjesmom „Slomljena“, koju je u saradnji s IDJ Showom objavila sredinom decembra prošle godine, a izvela je i hit „Romale, Romali“ Ane Nikolić.

Zanimljivo je da je Nataša Bekvalac, koja je bila članica žirija ovog popularnog takmičenja, pozvala Tašu da joj se pridruži na novogodišnjem nastupu u Banjoj Luci još prije nego što je Taša odnijela pobjedu.

Nataša Bekvalac je na platou kod sportskog kompleksa Park „Mladen Stojanović“ uvela Banjalučane u Novu godinu, dok je prije nje nastupio Damjan Vračar. Publiku je zabavljala brojnim hitovima, među kojima su „Mama“, „Kao nikotin“, „Mali signali“, „Ponovo“, „Poludim li u dvadeset pet“, „Lave moj“ i druge.

Tokom odbrojavanja do ponoći na sceni joj se pridružio gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković, koji je na Instagramu podijelio snimak s dočeka uz poruku: "Banja Luka je ovako dočekala 2026. godinu. Sretna Nova godina, dragi ljudi".

Za reprizu Nove godine, večeras će na istoj lokaciji nastupiti Aco Pejović.

# BANJA LUKA
# ANASTASIJA KRUNIĆ
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