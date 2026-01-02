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OGLASILA SE

Nadica Ademov nakon skandala na dočeku: "Dostojanstvo nema cijenu"

Vijest o njenom odlasku sa scene izazvala je veliku pažnju javnosti

Nadica Ademov. Instagram

M. Až.

2.1.2026

Pjevačica Nadica Ademov oglasila se prvi put nakon što je tokom novogodišnje noći napustila binu na Beogradskom sajmu, gdje je trebalo da nastupi zajedno s Đanijem i Darkom Lazićem. Vijest o njenom odlasku sa scene izazvala je veliku pažnju javnosti.

Kako je navela, do problema je došlo zbog nepoštovanja dogovorene satnice nastupa, a cijela situacija, kako kaže, dovela je i nju i publiku u izuzetno neprijatnu poziciju.

- Prije svega želim da istaknem da mi je žao zbog izuzetno neprijatne situacije u koju smo dovedeni prošle noći – i ja, ali i publika koja je pošteno platila karte za doček i očekivala da ćemo zajedno dočekati Novu godinu u veselju. Još jednom naglašavam da sam dovedena u situaciju u kakvoj se za 15 godina bavljenja muzikom nikada nisam našla, zbog nepoštovanja dogovora od strane organizatora - poručila je Ademov.

Dodala je da do samog dana nastupa nije imala jasne informacije o terminu izlaska na binu.

- Dan prije dočeka nisam bila obaviještena o satnici. Prvu informaciju dobila sam 30. decembra, kada mi je rečeno da je neko odlučio da nastupam od tri do pet sati ujutro - navela je pjevačica.

Iako je izrazila žaljenje prema publici koja je došla zbog njenog nastupa, istakla je da je ovog puta morala staviti lično dostojanstvo ispred svega.

- Drago mi je što me je publika razumjela i zbog toga mi je srce puno, jer dostojanstvo nema cijenu. Još jednom se iskreno izvinjavam svima koji su željeli da me čuju i da zajedno slavimo. Bit će još prilika, ali za ovakav oblik nepoštovanja sigurno više neće - zaključila je Ademov.

# NADICA ADEMOV
# BEOGRAD
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