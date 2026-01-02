Nadica Ademov nakon skandala na dočeku: "Dostojanstvo nema cijenu"

Kako je navela, do problema je došlo zbog nepoštovanja dogovorene satnice nastupa, a cijela situacija, kako kaže, dovela je i nju i publiku u izuzetno neprijatnu poziciju.

Pjevačica Nadica Ademov oglasila se prvi put nakon što je tokom novogodišnje noći napustila binu na Beogradskom sajmu, gdje je trebalo da nastupi zajedno s Đanijem i Darkom Lazićem. Vijest o njenom odlasku sa scene izazvala je veliku pažnju javnosti.

- Prije svega želim da istaknem da mi je žao zbog izuzetno neprijatne situacije u koju smo dovedeni prošle noći – i ja, ali i publika koja je pošteno platila karte za doček i očekivala da ćemo zajedno dočekati Novu godinu u veselju. Još jednom naglašavam da sam dovedena u situaciju u kakvoj se za 15 godina bavljenja muzikom nikada nisam našla, zbog nepoštovanja dogovora od strane organizatora - poručila je Ademov.

Dodala je da do samog dana nastupa nije imala jasne informacije o terminu izlaska na binu.

- Dan prije dočeka nisam bila obaviještena o satnici. Prvu informaciju dobila sam 30. decembra, kada mi je rečeno da je neko odlučio da nastupam od tri do pet sati ujutro - navela je pjevačica.

Iako je izrazila žaljenje prema publici koja je došla zbog njenog nastupa, istakla je da je ovog puta morala staviti lično dostojanstvo ispred svega.

- Drago mi je što me je publika razumjela i zbog toga mi je srce puno, jer dostojanstvo nema cijenu. Još jednom se iskreno izvinjavam svima koji su željeli da me čuju i da zajedno slavimo. Bit će još prilika, ali za ovakav oblik nepoštovanja sigurno više neće - zaključila je Ademov.