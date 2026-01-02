Bivši učesnik "Zvezda Granda" Anes Porobić imao tešku saobraćajnu nesreću kod Bosanske Gradiške

Mladi pjevač Anes Porobić (25) iz Srpca, koji je zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći 30. decembra u Kočićevu, kod Bosanske Gradiške, trenutno je priključen na aparat za vještačku ventilaciju. Svi daljnji uvidi u njegovo zdravstveno stanje smatraju se preuranjenim.

Mladi pjevač koji se takmičio u "Zvezdama Granda" teško je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi, na magistralnom putu Nova Topola-Srbac u kojoj su učestvovali su automobil "pežo" kojim je upravljao i traktor sa priključnim vozilom koji je vozilo lice iz Srpca čiji su inicijali B.B.

Na pomenutoj dionici automobil je udario u priključno vozilo traktora (platon) koji je prevozio drvene grede.

Kako je potvrđeno iz Univerzitetsko kliničkog centra RS, on je 30.12.2025. godine u popodnevnim satima primljen u ovu zdravstvenu ustanovu.

- Pacijent je hospitalizovan je u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje gdje ostaje na daljem liječenju i praćenju. Zbog povreda glave zadobijenih u saobraćajnoj nesreći pacijent je priključen na aparat za vještačku ventilaciji i sve dalje prognoze u vezi njegovog zdravstvenog stanja su preuranjene - naveli su iz UKC RS.