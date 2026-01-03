Đogani otkrio da li su isplaćeni za nastup na kom je izbio skandal: Ovo se desilo i Breni

Srbijanski plesač Đole Đogani bio je gost u jutarnjem programu na Pink televiziji kod Jovane Jeremić i tom prilikom otkrio je sve detalje navodne prevare koju su on i njegova izabranica Vesna Đogani doživjeli za doček Nove godine.

- Ušli smo u Novu godinu sretni i zadovoljni, počeo je vatromet ispred hale, Vesna je zamolila ljude da odu da pogledaju vatromet, oni su izašli, čestitali, grlili se i ljubili, u tih 15 minuta došao je vlasnik sale i rekao meni i Vesni da mora da prekine koncert jer organizator Husein nije platio salu. Mi smo stali zabezeknuti, ja sam se brzo uključio i obratio se publici da ljudi ne pomisle da je nešto drugo. Mislio sam da nisam tako popularan - rekao je Đole Đogani i dodao:

- Na kraju krajeva je ispalo možda čak i dobro, publika je uživala... Kad smo se vratili u svlačionicu upali smo u nezgodnu situaciju. Vesna se mnogo naljutila, rekla je da odem kod vlasnika hale i da ga zamolim da mi završimo koncert. Kad se ona popela na binu, to je bilo ludilo. Vesna je pjevala kao da se ništa nije desilo i ljudi su se oduševili - poručio je denser.

Đole je otkrio da li su isplaćeni za posao koji su obavili.

- Mi smo dobili avans, to je 1.000 eura recimo. Čovjek nas je sve vrijeme zavlačio poslije. Taj čovjek je nestao sa novcem. On nije samo nas prevario, on je sve ljude koji su bili tu i prevario - kaže Đole Đogani i dodaje: