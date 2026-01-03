Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VESNA JE PLAKALA

Đogani otkrio da li su isplaćeni za nastup na kom je izbio skandal: Ovo se desilo i Breni

Mi smo stali zabezeknuti, ja sam se brzo uključio i obratio se publici da ljudi ne pomisle da je nešto drugo, kaže Đole

Đole i Vesna Đogani - Avaz
Đole i Vesna Đogani - Avaz
Đole i Vesna Đogani - Avaz
Đole i Vesna Đogani - Avaz
Đole i Vesna Đogani - Avaz
+1
A. O.

3.1.2026

Srbijanski plesač Đole Đogani bio je gost u jutarnjem programu na Pink televiziji kod Jovane Jeremić i tom prilikom otkrio je sve detalje navodne prevare koju su on i njegova izabranica Vesna Đogani doživjeli za doček Nove godine.

- Ušli smo u Novu godinu sretni i zadovoljni, počeo je vatromet ispred hale, Vesna je zamolila ljude da odu da pogledaju vatromet, oni su izašli, čestitali, grlili se i ljubili, u tih 15 minuta došao je vlasnik sale i rekao meni i Vesni da mora da prekine koncert jer organizator Husein nije platio salu. Mi smo stali zabezeknuti, ja sam se brzo uključio i obratio se publici da ljudi ne pomisle da je nešto drugo. Mislio sam da nisam tako popularan - rekao je Đole Đogani i dodao:

- Na kraju krajeva je ispalo možda čak i dobro, publika je uživala... Kad smo se vratili u svlačionicu upali smo u nezgodnu situaciju. Vesna se mnogo naljutila, rekla je da odem kod vlasnika hale i da ga zamolim da mi završimo koncert. Kad se ona popela na binu, to je bilo ludilo. Vesna je pjevala kao da se ništa nije desilo i ljudi su se oduševili - poručio je denser.

Đole je otkrio da li su isplaćeni za posao koji su obavili.

- Mi smo dobili avans, to je 1.000 eura recimo. Čovjek nas je sve vrijeme zavlačio poslije. Taj čovjek je nestao sa novcem. On nije samo nas prevario, on je sve ljude koji su bili tu i prevario - kaže Đole Đogani i dodaje:

- Ja sam 40 godina u ovom poslu i vjerujem ljudima. Međutim, ovo se desilo da povjeruješ ljudima i da se ovako desi nešto. Sa istim čovjek su imali probleme i Lepa Brena, Darko Lazić, Jana i mnogi... Oni nisu javno rekli kao ja, šutili su... Mislim da treba da se kaže, ako je bio neki problem da se to kaže, postoje mreže za to. Na kraju krajeva meni je žao tog Huseina koji je socijalni slučaj i živi od socijalne pomoći. On ima i neku svoju agenciju i tamo organizuje Novu godinu - otkrio je Đogani i dodao:

- Mene je najviše Vesna iznenadila. Ona je bila u suzama u svlačionici, rekla je da pustimo sve, da pustimo Huseina i da odradimo - priznao je Đole, pa se još nadovezao:

- Prva prevara je bila u Hamburgu, gdje smo bili mi, Jana i Mile Kitić. Čovjek je organizovao policiju da ga hapsi pred nama. Mi smo bili u šoku što čovjeka hapse, a poslije smo saznali da to nije to to, da je čovjek pokupio lovu i sve smislio - otkriva denser.

# ĐOLE ĐOGANI
# VESNA ĐOGANI
# PJEVANJE
# MUZIKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (14)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.