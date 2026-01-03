Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KOLEGIJALNOST PRIJE SVEGA

Na nastupu Harisa Šabanovića se pojavio ovaj kolega: Kad je zapjevao svi u "trans" pali

Da je atmosfera bila na vrhuncu pokazuju i videosnimci, a sudeći po fotografijama ni bakšiša nije izostalo

Haris i Emir. Instagram

E. A.

3.1.2026

Iako je doček Nove godine prošao, praznična euforija još uvijek traje, a pjevači širom regiona imaju pune ruke posla. Bosna i Hercegovina je proteklih nekoliko dana, bar kada je riječ o estradnom životu, bila izuzetno aktivna.

Nema grada ili mjesta gdje neki pjevač ili pjevačica nisu napunili klub do posljednjeg mjesta. Tako je bilo i sinoć kada je u jednom manjem mjestu u Bosni i Hercegovini nastupio i Haris Šabanović.

Naime, ovaj mladi pjevač uveliko gradi svoju karijeru na estradnom nebu, a njegov put je počeo u "Zvezdama Granda".  

Već je publiku osvojio pobjedom na nekoliko muzičkih festivala, a posebnu pažnju privlači kod ženske populacije zbog svog atraktivnog izgleda.

Međutim, poseban gost večeri je bio i Emir Brunčević koji je svartio na mjestu gdje mu pjeva mlađi kolega, da sve pristune počastio time što je otpjevao nekoliko pjesama. 

Da je atmosfera bila na vrhuncu pokazuju i videosnimci, a sudeći po fotografijama ni bakšiša nije izostalo.

# HARIS ŠABANOVIĆ
# EMIR BRUNČEVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.