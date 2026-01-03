Beč na nogama: Emir Habibović na reprizi dočeka 2026. pokazao zašto je najtraženiji pjevač na terenu





Bečka publika još jednom je dokazala da zna prepoznati dobru energiju i vrhunsku zabavu. Na reprizi novogodišnjeg nastupa Emira Habibovića nije bilo mjesta za mirno stajanje – već poslije prvih taktova klub je bio na nogama, a atmosfera je iz pjesme u pjesmu dostizala vrhunac.

Publika je od samog početka disala kao jedno s pjevačem, a posebne emocije probudili su prvi stihovi pjesme „Prva dama“, koji su izazvali snažne reakcije i horsko pjevanje. Emir je vješto držao publiku uz sebe, potvrđujući reputaciju izvođača koji bez napora pravi nezaboravnu feštu.

Odavno je poznato da Habibović važi za jednog od omiljenih pjevača na veseljima, gdje njegova energija i neposrednost dolaze do punog izražaja. Upravo ta iskrena emocija prenijela se i na bečku scenu, bez ikakve zadrške, što je publika znala nagraditi.

Na sceni mu se pridružila i Marijana Katić, pjevačica koju publika pamti iz „Zvezda Granda“, gdje je važila za jednu od najvrednijih i najpouzdanijih takmičarki, uz snažnu podršku Snežane Đurišić. Iako se u jednom periodu povukla s estradne scene, Marijana danas radi punom parom i važi za pravu radnu pjevačicu. Često nastupa rame uz rame s Emirom i uspješno puni sale širom regiona i dijaspore.

Emir Habibović je godinu započeo snažno, a prema svemu sudeći, isti tempo i energija obilježit će i mjesece koji dolaze. Veče u Beču još jednom je potvrdilo da dobra atmosfera, iskrena muzika i neposredan kontakt s publikom uvijek pronađu put do srca slušalaca.