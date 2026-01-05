Rasprodao nekoliko arena širom regiona, a sada stiže i u BiH: Senzacija Jakov Jozinović pjevat će u Skenderiji

Mladi hrvatski pjevač Jakov Jozinović najavio je niz koncerata u Bosni i Hercegovini, a nastupat će u Mostaru (25.07.), Banjoj Luci (14.08.), Tuzli (30.10.) i Sarajevu (24. 11.).

Trenutno najveća mlada muzička zvijezda regije Jakov Jozinović nastavlja da pomjera granice uspjeha. U rekordnom roku rasprodao je pet koncerata u Sava centru, dok je šesti pri samom kraju prodaje, kao i dvije zagrebačke Arene, čime je potvrdio status jednog od najtraženijih izvođača današnjice.

U okviru regionalne turneje "Ja za čuda letim", Jakov stiže i u Bosnu i Hercegovinu, gdje će nastupiti u Mostaru (Kantarevac, 25.07.), Banjoj Luci (Tvrđava Kastel, 14.08.) i Tuzli (Dvorana Mejdan, 30.10.), dok će 24. novembra održati veliki koncert u sarajevskoj Skenderiji. Ovaj nastup već sada izaziva ogromno interesovanje publike i medija.

Jakov je publiku osvojio moćnim obradama najvećih regionalnih hitova, koje su postale viralne i lansirale ga u sam vrh nove generacije izvođača. Uspjeh je dodatno krunisan prvim autorskim singlom "Polje ruža", pjesmom koja je u kratkom roku postala nezaobilazna na playlistama i jasno pokazala da je riječ o imenu čije vrijeme tek dolazi.

Njegovi nastupi prepoznatljivi su po snažnoj emociji, iskrenosti i energiji na sceni, zbog čega svaki koncert prerasta u posebno i nezaboravno iskustvo za publiku.

Koncert u Skenderiji donosi vrhunsku produkciju, pažljivo osmišljen repertoar i veče ispunjeno emocijama – veče koje će se, bez sumnje, dugo pamtiti.

Ulaznice su već u prodaji putem sistema Ulaznice.org.