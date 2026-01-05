Kakav duo: Emir i Meliha zapjevali "Jorgovane"

Emir Đulović i Meliha Imširović priredili su posebno iznenađenje publici na jednom od svojih nastupa, kada su ukrstili glasove i zajedno zapjevali veliki hit „Jorgovane“.

Njihova emotivna izvedba ove bezvremenske pjesme izazvala je oduševljenje prisutnih, koji su ih nagradili dugim aplauzom. Spoj Emirovog prepoznatljivog glasa i Melihine snažne emocije dao je „Jorgovanima“ novu dimenziju, pa su mnogi komentarisali da je duet zvučao moćno i dirljivo.

Snimci s nastupa brzo su počeli da se dijele na društvenim mrežama, uz brojne pohvale na račun njihove interpretacije i energije na sceni.