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LEGENDARNI HIT

Kakav duo: Emir i Meliha zapjevali "Jorgovane"

Snimci s nastupa brzo su počeli da se dijele na društvenim mrežama

Emir i Meliha. Instagram

E. A.

5.1.2026

Emir Đulović i Meliha Imširović priredili su posebno iznenađenje publici na jednom od svojih nastupa, kada su ukrstili glasove i zajedno zapjevali veliki hit „Jorgovane“.

Njihova emotivna izvedba ove bezvremenske pjesme izazvala je oduševljenje prisutnih, koji su ih nagradili dugim aplauzom. Spoj Emirovog prepoznatljivog glasa i Melihine snažne emocije dao je „Jorgovanima“ novu dimenziju, pa su mnogi komentarisali da je duet zvučao moćno i dirljivo.

Snimci s nastupa brzo su počeli da se dijele na društvenim mrežama, uz brojne pohvale na račun njihove interpretacije i energije na sceni. 

# EMIR ĐULOVIĆ
# MELIHA IMŠIROVIĆ
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