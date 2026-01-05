Fatalna plavuša koja je zaludjela region ima novi singl, porede je sa Severinom i Rozgom

Atraktivna plavokosa pjevačica Beta Sudar novim singlom “Dozivam te” osvojila je simpatije publike širom regiona i nametnula se kao jedno od najzanimljivijih novih imena na muzičkoj sceni – saopšteno je iz njenog tima.

- Dok su žene posljednjih mjeseci poludjele za Jakovom Jozinovićem, Beta je stasom, snažnim glasom i dugim nogama potpuno očarala mušku publiku. Njena pojava, ali i emotivna interpretacija, brzo su privukle pažnju i publike i muzičkih kritičara - piše u saopštenju.

Na novom singlu okupila je vrhunsku ekipu muzičara, a tekst i muziku potpisuje hitmejker Bane Opačić.

- Ni u najboljim snovima nisam očekivala ovakve reakcije. Život mi se promijenio preko noći. Saradnja s Banom se pokazala kao pun pogodak. Sve je proteklo vrlo profesionalno, ali i opušteno, s puno međusobnog razumijevanja i povjerenja. Od samog početka znali smo u kojem smjeru želimo ići i kakvu emociju prenijeti kroz pjesmu, što se, vjerujem, i osjeti u konačnom rezultatu. Stiglo je puno pozitivnih komentara, a posebno mi znači to što se mnogi ljudi pronalaze u tekstu pjesme. Kada publika osjeti emociju i poveže se s pjesmom, to mi je najveća potvrda da smo napravili dobru stvar - ističe Beta Sudar.

Cijela priča je zaokružena spotom koji je sniman u Slavoniji.

- Spot je režirao Matija Skalić i mogu reći da smo zajedno odradili odličan posao. Sniman je u Osijeku, u Slavoniji, što mi je posebno drago, jer sam i sama Slavonka. Ta lokacija mi puno znači i dala je spotu dodatnu emociju i autentičnost - nastavlja atraktivna pjevačica.

Beta Sudar pjeva od osme godine, završila je osnovnu muzičku školu i svirala violinu.

Dva puta je učestvovala na Dori, hrvatskom izboru za Eurosong, a nastupala je i u takmičenjima “Supertalent” i “Zvezde Granda”.

Zbog spoja izgleda i vokala mnogi je, kako naglašavaju iz njenog tima, vide kao novu nasljednicu Severine i Jelene Rozge.

- U tinejdžerskim danima većinom sam pjevala stranu muziku. Uzori su mi, kao i većini, bile Rijana i Bijonse. Volim i Jelenu Rozgu, Severinu, Vannu, Ninu Badrić, Natašu Bekvalac, ali i Anu Bekutu, Tanju Savić… Na nastupima pravim neki zanimljiv muzički miks - zaključila je Beta Sudar.