Znate li ko je Bulent Ersoj: Turska diva nekada je bila muško, a glasom nikoga ne ostavlja ravnodušnim

Turska diva, pjevačica, glumica i nacionalna ikona Bulent Ersoj simbol je umjetničke hrabrosti, lične borbe i društvenih promjena. Njeno ime je sinonim za autentičnost, raskošni talenat, ali i za život obojen dramama, pobunama i senzacijama. Njena životna priča podsjeća na dobru filmsku naraciju, priču o osobi koja je imala snage da mijenja sebe i pravila igre, kako na sceni, tako i iza nje.

Rođena kao muško

Bulent Ersoj rođena je kao muško, pod imenom Bulent Erkoč, 9. juna 1952. godine u Malatiji u Turskoj, u porodici bankarskih službenika. Već kao dijete pokazivala je izuzetnu muzičku nadarenost, pa su uslijedili privatni časovi kod muzičkih velikana i školovanje na istanbulskom konzervatorijumu. Prvi susret sa scenom imala je kao tinejdžerka, kada je pobijedila na muzičkom takmičenju, a zatim su uslijedili nastupi u prestižnim klubovima Istanbula. Njen specifičan glas, snažan a nežan, odmah je osvojio publiku.

Sedamdesetih godina prošlog vijeka, Turska je bila na ivici političkog haosa, s oštrim sukobima lijevih i desnih frakcija, čestim atentatima i nasiljem na ulicama, u društvu koje je ključa između tradicije i modernosti. Upravo u takvoj zemlji Bulent je gradila karijeru. Na sceni je bila androgena figura, istovremeno fascinantna i zabranjena, povezujući klasičnu tursku muziku i arabesku, elite i narod, moderniste i konzervativce.

Životna drama

Prava životna drama tek je dolazila. Nakon državnog udara 1980. godine, nova vojna vlast uvodi stroge zabrane i represije nad trans osobama. Bulent Ersoj podnosi zahtjev da joj država prizna ženski identitet, ali biva odbijena i zabranjuje joj se nastupanje. U tom periodu Bulent pokušava samoubistvo, ali odlučuje da se ne preda. Odlazi u London, gdje prolazi kroz operaciju promjene pola 1981. godine, a zatim nastavlja život i karijeru u Njemačkoj i Australiji, ali nikada ne gubi vezu sa domovinom.