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Video / Vrelo izdanje Tee Tairović: Pjevačica nije mogla da sakrije bujne grudi

Gdje god da se pojavi traži se karta više, a novim albumom je pokorila trending liste

Instagram

E. A.

5.1.2026

Tea Tairović važi za jednu od najatraktivnijih pjevačica regionalne muzičke scene, a svojim izgledom plijeni pažnju muškog roda.

Gdje god da se pojavi traži se karta više, a novim albumom je pokorila trending liste. 

Jedan od posljednjih videosnimaka koji je objavila na društvenim mrežama broji milionske preglede, a vrlo izdanje pjevačice su pohvalili mnogi. 

Crna koža, bujne grudi i duga kosa nikoga nisu ostavili ravnodušnim.

# TEA TAIROVIĆ
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