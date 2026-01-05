Video / Vrelo izdanje Tee Tairović: Pjevačica nije mogla da sakrije bujne grudi

Gdje god da se pojavi traži se karta više, a novim albumom je pokorila trending liste.

Tea Tairović važi za jednu od najatraktivnijih pjevačica regionalne muzičke scene, a svojim izgledom plijeni pažnju muškog roda.

Jedan od posljednjih videosnimaka koji je objavila na društvenim mrežama broji milionske preglede, a vrlo izdanje pjevačice su pohvalili mnogi.

Crna koža, bujne grudi i duga kosa nikoga nisu ostavili ravnodušnim.