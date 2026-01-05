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NOVOGODIŠNJI PROGRAM

Sara Jo "zapalila" Budvu: Pjevačica oduševila glasom i stasom

Ipak, Sara Jo je u seksi kostimu, zajedno sa plesačicama, uspjela da atmosferu dovede do usijanja

Instagram

E. A.

5.1.2026

Pjevačica Sara Jo završila je mini turneju po Crnoj Gori.

Ona je u novogodišnjoj noći nastupila na Podgoričkom pazaru, a prije dvije noći je stavila tačku na novogodišnji program u Budvi. Taj nastup pamtiće se po lošim vremenskim uslovima i kiši.

Ipak, Sara Jo je u seksi kostimu, zajedno sa plesačicama, uspjela da atmosferu dovede do usijanja.

Bilo je zapaljivo, a djelić atmosfere je pokazala na svom Instagram profilu.

Tu su slike i snimci sa nastupa.

- Budva, šta da vam kažem osim da smo uspjeli da rastjeramo i oblake! I da se nezaboravno provedemo, kao i svaki put! Ogromno hvala svakoj osobi iz publike pojedinačno – jer ste uprkos ne baš savršenim vremenskim uslovima ostali uz nas do kraja! Do sljedećeg viđenja - napisala je atraktivna srbijanska pjevačica.

# SARA JO
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