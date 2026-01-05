Evo koliko zarađuje harmonikaš bez kojeg ni jedno slavlje ne može proći

Tema koja konstantno zanima javnost su zarade pjevača, ali i bakšiši na privatnim proslavama, posebno na romskim veselima.

Jedan od najpoznatijih muzičara, harmonikaš Aca Sofronijević, sada je progovorio o ovoj temi:

- Svirao sam nekoliko romskih događaja i meni je bilo super. Svako ima svoje vrijeme i novac za koji ljudi dolaze da rade, a ima mnogo velikih zvijezda. Nakon toga, bakšiš ide kod tih ljudi koji su tu platili, a s pjevačima je dogovoren fiksni iznos. Tako da nema šta da se buniš da je neko uzeo bakšiš. Ljudi jako vole muziku, uživaju u tome i super su mi iskustva – divni su ljudi i poštuju one koji su ih pozvali. Stvar je jednostavna: ako smo se dogovorili da radimo za fiksnu cijenu, sve preko toga nije tvoje jer si rekao sa koliko si zadovoljan i to nosiš kući – objasnio je Aca, osvrnuvši se i na eventualne neprijatnosti oko bakšiša koje dijeli sa kolegama.

- Nisam imao neprijatnosti, da je neko uzimao novac od nas; eventualno se može desiti da se u prvom trenutku ne razumiješ s nekim, ali ne i da imaš problem. Ljudi su poštovali orkestar i kolege. Moram da ispričam i jednu stvar: nekoliko puta smo radili s Vericom Šerifović. Donijela je neke kiflice i bili smo oduševljeni, a kad smo opet radili zajedno, donijela je punu korpu kiflica. Sve kolege su divne i svi ti ljudi su napravili karijere. Drago mi je što sam mogao da učim od njih i da radim zajedno s njima – otkrio je Sofronijević.

Korona i ulaganja u muziku

Sofronijević je priznao da je tokom pandemije potrošio sve što je imao, ali je vjerovao da će se trud isplatiti:

Oprema je iz različitih dijelova svijeta i zahvalan sam ljudima koji su mi to omogućili, jer je sve bilo papreno skupo. U periodu korone potrošio sam sve što sam imao na računima. Vjerovao sam da će sve proći i da ćemo ponovo početi svirati, i nisam se ničega bojao – rekao je harmonikaš.

- Nikada nisam imao finansijski cilj u muzici. Svi smo krenuli “trbuhom za kruhom“ i trudimo se da zaradimo što više – to je u prirodi – ali nikada me to nije vuklo niti određivalo pravac u kojem ću ići. Očekujem da se u drugoj polovini života više bavim svojom karijerom i muzikom, da sviram privatne događaje, ali da sve pretvorim u kvalitetne koncerte. Ne znam do kad ću i šta ću, ali 2009. godine, kada smo počeli svirati iza Saše Popovića u čuvenoj emisiji “Narod pita“, rekao sam kolegi da bi bilo dobro da ostanemo još godinu dana, a izašao sam iz “Granda“ 2022. Najvažnije što sam naučio od Saše Popovića jeste kako opstati u ovom poslu – čovjek nikada ne može sam, već tim pobeđuje. To je moja glavna floskula i uvijek se trudim da ljude vodim kao pravi lider, a ne kao šef – pojasnio je Sofronijević.

Harmonikaš bez zime

Dok se mnogi žale na lošu sezonu i manjak prodatih karata, kod Acе Sofronijevića toga nema:

- Godinu dana unaprijed sam zakazan, a već sada imamo datum za 2027. Ljudi zovu jer znaju šta mogu očekivati od nas. Sviram kao što bih volio da neko meni svira. Ne pravim razliku. Uvijek dajem sve od sebe i sviram kao da je posljednje. Publika to prepoznaje i zato nas zove. Publika je različita svuda, a mi smo uspjeli zadovoljiti sve tipove i učiniti da svima bude lijepo – istakao je Aca.