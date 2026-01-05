Ova pjevačica se udala bogato: Ne krije da živi u luksuzu

Branka Sovrlić već skoro četiri decenije uživa u skladnom braku sa suprugom Sadikom Pašićem, a ne krije da uživa u luksuznom životu i bogatom stilu života.

Udajom za bogataša, Branka Sovrlić postala je jedna od najbogatijih pjevačica na našim prostorima. Govoreći o karijeri i lagodnom životu, ističe da joj nije bilo lako uskladiti privatni život i profesionalne obaveze, a suprug joj često zamjera što je zanemarila pjevanje.

– U braku sam skoro 40 godina. Smatram da brak treba čuvati i biti tamo gdje ti je suprug. Putovala sam mnogo, bilo je teško, ali sam u zenitu popularnosti izabrala porodicu. Vremenom se ispostavilo da su pjesme koje sam tada snimila postale mega hitovi – rekla je Branka.

Iako su godinama u skladnom odnosu, priznaje da suprug ima jednu zamjerku:

– Trudim se i danas da snimim poneki singl i izbacim nešto novo, ali mi često zamjera što nisam ambicioznija i progresivnija – otkrila je pjevačica.

Branka naglašava da se nikada nije gurala na estradi i da je uvijek ostajala dosljedna sebi.

– Kada me neko pozove, ja dođem i otpjevam. Nikada se nisam nametala, ali sam srećna što sam ostala ono što jesam – rekla je Branka Sovrlić.

Nije tajna da je njen suprug milioner i da zajedno uživaju u luksuznom životu. U njihovom vlasništvu je i restoran u Sarajevu.

– Jako sam staložena i mirna, imam razumijevanja za svakoga. Imamo kuvarice, teletinu ispod sača, stekove, jagnjetinu, a ponekad i sama kuvam kada sam kod kuće i poželim nešto što nema u restoranu – dodala je Branka.

Takođe, Branka posjeduje i dva stana u Beogradu koje ne planira iznajmljivati.