Depeche Mode obradovao fanove: Stiže spektakl snimljen pred 200.000 ljudi

Legendarni bend Depeche Mode objavio je da će njihov novi koncertni film “M” biti dostupan na Netfliksu od 9. januara.

Film je snimljen tokom tri rasprodata koncerta u Meksiko Sitiju, gdje su muzičari nastupili pred skoro 200.000 fanova.

Režiju i koncept filma potpisuje nagrađivani reditelj Fernando Frias, a projekat vodi publiku kroz “duboko muzičko putovanje”.

“Memento Mori”, petnaesti studijski album benda, bio je prvi koji je objavljen nakon tragične smrti osnivača i sint majstora Endija Flečera u maju 2022.

Turneja koja je uslijedila 2023. i 2024. godine okupila je više od tri miliona fanova širom svijeta tokom 112 nastupa.

Film je premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Tribeci 2025. godine, zatim u više od 2.500 bioskopa u preko 60 zemalja prošlog oktobra, uz prateće fizičko izdanje i live album “Memento Mori: Mexico City”.