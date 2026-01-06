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RADMILA MISIĆ

Bila je najzgodnija na estradi: Muž je maltretirao

Ona gradi svjetsku karijeru, ima mnogo projekata širom svijeta, rekla je pjevačica

Radmila Misić. Instagram

E. A.

6.1.2026

Pjevačica Radmila Misić, koju je proslavio hit „Merak mi je“, iza sebe ima izuzetno težak životni period obilježen nasiljem koje je pretrpjela u braku.

Radmila je prošla kroz traumatične trenutke sa bivšim suprugom, od kojeg se razvela nakon dvije godine braka. Otvoreno je govorila o nasilju koje je doživljavala, ističući da se toga ne stidi.

– Doživjela sam ono što nijedna žena ne želi – da bude maltretirana. Teško je prisjetiti se te traume. Volio je malo više popiti i tada bi postajao agresivan. Od samog početka to nije funkcioniralo kako treba. Mislila sam da će to proći, ali nije. Znao je dolaziti pred stan i satima lupati na vrata, a ja ga nisam puštala unutra – ispričala je pjevačica.

Posebno potresan događaj označio je kraj njihovog braka.

– Krenula sam na snimanje emisije, a on je pod utjecajem alkohola došao ispred zgrade. Kada je vidio da je komšija sa mnom, uletio je u automobil i počeo da me udara. Molila sam ga da prestane, a kada sam shvatila da je situacija ozbiljna, izašla sam iz auta i pozvala policiju. Patrola je brzo došla, ali je on uspio pobjeći. Tada sam ga prijavila, ali nisam podnijela tužbu. Jedino što sam željela bilo je da imam mir i da ga više nikada ne vidim. Ubrzo smo se razveli – rekla je Radmila.

Sa prvim suprugom, s kojim ima kćerku Jovanu Ristić, nikada nije imala problema.

Radmilina kćerka Jelena danas ima zavidnu međunarodnu muzičku karijeru. Živi u Holandiji i violinistica je Kraljevske filharmonije u Amsterdamu, gdje obavlja i ulogu koncert-majstora.

– Ona gradi svjetsku karijeru, ima mnogo projekata širom svijeta. Nastupa i u Srbiji, a ja joj pomažem oko djece. Ima dva sina – ponosno je istakla Radmila

# RADMILA MISIĆ
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