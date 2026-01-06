Bila je najzgodnija na estradi: Muž je maltretirao

Pjevačica Radmila Misić, koju je proslavio hit „Merak mi je“, iza sebe ima izuzetno težak životni period obilježen nasiljem koje je pretrpjela u braku.

Radmila je prošla kroz traumatične trenutke sa bivšim suprugom, od kojeg se razvela nakon dvije godine braka. Otvoreno je govorila o nasilju koje je doživljavala, ističući da se toga ne stidi.

– Doživjela sam ono što nijedna žena ne želi – da bude maltretirana. Teško je prisjetiti se te traume. Volio je malo više popiti i tada bi postajao agresivan. Od samog početka to nije funkcioniralo kako treba. Mislila sam da će to proći, ali nije. Znao je dolaziti pred stan i satima lupati na vrata, a ja ga nisam puštala unutra – ispričala je pjevačica.

Posebno potresan događaj označio je kraj njihovog braka.

– Krenula sam na snimanje emisije, a on je pod utjecajem alkohola došao ispred zgrade. Kada je vidio da je komšija sa mnom, uletio je u automobil i počeo da me udara. Molila sam ga da prestane, a kada sam shvatila da je situacija ozbiljna, izašla sam iz auta i pozvala policiju. Patrola je brzo došla, ali je on uspio pobjeći. Tada sam ga prijavila, ali nisam podnijela tužbu. Jedino što sam željela bilo je da imam mir i da ga više nikada ne vidim. Ubrzo smo se razveli – rekla je Radmila.

Sa prvim suprugom, s kojim ima kćerku Jovanu Ristić, nikada nije imala problema.

Radmilina kćerka Jelena danas ima zavidnu međunarodnu muzičku karijeru. Živi u Holandiji i violinistica je Kraljevske filharmonije u Amsterdamu, gdje obavlja i ulogu koncert-majstora.

– Ona gradi svjetsku karijeru, ima mnogo projekata širom svijeta. Nastupa i u Srbiji, a ja joj pomažem oko djece. Ima dva sina – ponosno je istakla Radmila