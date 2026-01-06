Pjevačica otkazuje nastupe: Ovo je razlog

Edita Aradinović je prethodnih godina radila punom parom, s nastupima zakazanim mjesecima unaprijed, ali je odlučila da prošlu Novu godinu ne radi, već da je provede sa partnerom.

U razgovoru za medije otkrila je da li se zbog te odluke pokajala i koliko je to utjecalo na njene finansije.

– Prošle godine nisam radila Novu godinu zbog ljubavi. Imala sam neku vrstu kompenzacije, željela sam provesti vrijeme s voljenom osobom. Nije da nisam htjela da radim, ali sam željela da vidim kako izgleda Nova godina s nekim koga voliš. Jedino što sam primijetila jeste da mi je džep bio tanji, ali nije bilo neke drastične razlike – objasnila je Edita.

Dotakla se i prošle ljetne sezone u Crnoj Gori, koja je, kako kaže, bila znatno slabija nego ranijih godina. Zbog toga je odlučila da ne nastupa na primorju, iako još nije potpuno sigurna u tu odluku.

– Ljeto je bilo prilično otežano, pa sam donijela neke nove, radikalne odluke za sljedeću sezonu. Nisam sigurna da li ću uopće nastupati u Crnoj Gori – rekla je Edita.

Dodala je da joj je važno da na scenu izlazi iskreno i s dobrim osjećajem.

– Vidjeli smo kakvo je bilo ovo ljeto i ne bih voljela da idem na posao nesretna. Ne želim stati na binu i razveseljavati narod ako ni njima nije do pjesme, niti ima publike koliko bi trebalo i moglo biti – zaključila je Edita za TV E.