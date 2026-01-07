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FALLING IN REVERSE

Muzičar traži zabranu prilaska, tvrdi da ga komičarka uznemirava: FBI uključen u istragu

Situacija je, prema dokumentima do kojih je došao TMZ, eskalirala kada je Radke navodno ignorisao njene poruke

Frontmen benda Falling in Reverse, Roni Radke. Instagram

E. A.

7.1.2026

Frontmen benda Falling in Reverse, Roni Radke podnio je zahtjev za privremenu zabranu prilaska protiv supruge muzičara Tomija Lija, komičarke Britani Furlan, tvrdeći da ga je uznemiravala putem društvenih mreža.

Situacija je, prema dokumentima do kojih je došao TMZ, eskalirala kada je Radke navodno ignorisao njene poruke.

Radke u dokumentima navodi da je Furlan dolazila pred njegovu kuću, sjedjela vani i pratila ga čak i do pregleda kod doktora, gdje je navodno samo stajala i gledala ga.

Frontmen, koji ima 42 godine, objavio je na Instagramu da je Furlan počinila krivično djelo, optužujući je za uznemiravanje.

Advokatica Furlan za Page Six tvrdi suprotno, navodeći da je upravo ona žrtva uznemiravanja i da je Radkeov zahtjev neosnovan.

“Preduzećemo sve pravne mjere kako bismo se zaštitili i zahtijevamo da Furlan bude zaštićena od daljeg uznemiravanja i prijetnji od podnosioca zahtjeva”, stoji u izjavi.

Skandal je počeo u maju 2025. kada je Furlan tvrdila da je bila “navučena” od osobe koja se predstavljala kao Radke.

Ona je sve otkrila suprugu.

Navodno, Radke joj je slao poruke seksualnog sadržaja, na koje je ona prvobitno uzvratila.

Radke je tada objasnio da su i druge žene bile “prevarene” od iste osobe i da je FBI bio uključen, te da je on sarađivao s vlastima kako bi razjasnio situaciju.

Iako su razni izvještaji u maju 2025. sugerisali da su Furlan i Li prekinuli brak nakon šest godina, par je i dalje zajedno.

Brittani je u junu 2025. izjavila u podkastu “This Is The Worst” da je cijela situacija zapravo ojačala njihov brak.

# RONI RADKE
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