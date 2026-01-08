Pjevač Aldin Huremović za "Avaz" o takmičenju: Trud i zalaganje se isplatilo

Mladi pjevač Aldin Huremović izborio se za direktan prolazak u treći krug muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“, čime je još jednom potvrdio da se njegov trud, rad i posvećenost muzici prepoznaju i od žirija i od publike.

Nakon nastupa koji mu je donio veliku prednost u daljem takmičenju, Aldin je iskreno govorio o svojim osjećajima, podršci koju dobija i odgovornosti koju nosi.

Vjetar u leđa

Kako ističe, ovaj uspjeh za njega predstavlja mnogo više od običnog prolaska dalje.

- Naravno, to mi svakako predstavlja veliku šansu da dosegnem svoj cilj i otvara nove puteve, vjetar u leđa ka zvijezdama – rekao je Aldin.

Na pitanje o komentarima žirija, naglašava da mu je svaki savjet izuzetno važan i da nijedan ne uzima olako.

- Zapravo, ne bih mogao izdvojiti jedan komentar. Svaki komentar žirija meni je od krucijalnog značaja. Ipak, moram naglasiti da mi podrška mentorice Viki ima veliku vrijednost i posebnu ulogu – istakao je mladi pjevač.

Iako bi mnogi u ovakvoj situaciji govorili o pritisku, Aldin to vidi drugačije.

- Ne bih to oslovio kao pritisak, nego kao odgovornost. Taj osjećaj me zaista tjera da opravdam sva očekivanja žirija i publike – rekao je.

Govoreći o svom nastupu i prolasku u treći krug, ostao je skroman, ali svjestan uloženog truda.

- Bit ću skroman kada je u pitanju komentarisanje mene samoga, ali mislim da se sve navedeno podudarilo i posložilo, te da se trud i moje zalaganje ovaj put isplatilo – kazao je Aldin.

Izbor pjesama

Kada je riječ o izboru pjesme za naredni krug, priznaje da se ozbiljno priprema, ali da konačnu odluku neće donositi sam.

- Kada je u pitanju odabir mog sljedećeg materijala za treći krug, itekako se pripremam, ali odgovor će morati pričekati konsultacije s mojom mentoricom – poručio je.