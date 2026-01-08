Hrvati objavili sve pjesme sa Dore: Počinje bitka za Eurosong

Hrvatska radiotelevizija (HRT) ekskluzivno je danas predstavila pjesme koje će se takmčiti na Dori 2026.

Premijerno emitovanje pjesama, kako su pojasnili iz HRT-a, održano je u 13 časova sati na Drugom programu Hrvatskog radija (HRT – HR2) u emisiji “Svijet diskografije” urednika i voditelja Zlatka Turkalja Turkija.

- Slušaoci su mogli premijerno čuti 24 pjesme koje će se u februaru u Zagrebu nadmetati za prestižnu statuu Dore i izbor pjesme koja će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu 2026. u Beču. Odmah nakon predstavljanja pjesama u emisiji ‘Svijet diskografije’, HRT je objavio spotove za pjesme nazvaničnom YouTube kanalu Dore te isječke pjesama na društvenim mrežama Dore - piše u saopštenju.

Stručni žiri

HRT-ov stručni žiri, sastavljen od, kako je objavljeno ranije u saopštenju ove medijske kuće, eminentnih muzičara i medijskih stručnjaka, odabrao je finaliste Dore, njih 24, među rekordnim brojem prijava.

Na konkurs je pristigla 251 prijava – pohvalili su se organizatori hrvatskog izbora za Eurosong.

- Pjesme koje će se boriti za tu prestižnu titulu donose bogatstvo različitih žanrova, a među njima su dobro poznati izvođači, ali i nova lica koja obećavaju svježinu i originalnost. U uzbudljivoj trci za statuu Dore i priliku za predstavljanje Hrvatske na Eurosongu, publika će uživati u spektaklu - obećavaju organizatori.

Finalisti Dore 2026. su:

1. Alen Đuras – From Ashes To Flame

2. Ananda – Dora

3. Cold Snap – Mucho Macho

4. Devin – Over Me

5. Ema Bubić – Vrijeme za nas

6. Fenksta – Memento Mori

7. Fran Uccellini – Ako bolje bude sutra

8. Irma – Ni traga

9. Ivan Sever – Crying Eyes

10. Jasmina Makota – Higher

11. Kandžija – 3 ujutro

12. Gabrijel Ivić – Light Up

13. Lana Mandarić – Tama

14. Lara Demarin – Mantra

15. LELEK – Andromeda

16. Lima Len – Raketa

17. Marko Kutlić – Neotuđivo

18. Noelle – Uninterrupted

19. Ritam Noir – Profumi di mare

20. Sergej – Scream

21. Stela Rade – Nema te

22. ToMa – Ledina

23. Toni Sky – O ne!

24. Zevin – Nives Cilenšek – My mind.

Prva rezerva

Prvobitno je bila odabrana i Karolina Ilić, koja je trebalo da nastupi s pjesmom “Breathe her in”.

Međutim, diskvalifikovana je, jer nije državljanka Republike Hrvatske.

Priliku za nastup na Dori 2026. dobila je tako prva rezerva, izvođač Gabrijel Ivić.

A 70. Eurosong je na programu od 12. do 16. maja u Beču.