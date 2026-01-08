Pjevač hospitalizovan zbog teške upale pluća, prijavio srčane probleme

Rej Džej, pjevač i kontroverzna zvijezda, prema izvještajima američkih medija hospitalizovan je u Las Vegasu zbog teške upale pluća.
Izvor blizak muzičaru rekao je za TMZ da je primljen u bolnicu nakon što je osjetio “bolove u srcu”.
Ljekari su mu odmah naredili ehokardiogram i rendgenske snimke.
Ovo nije prvi put da reper ima problema s plućima.
TMZ je ranije izvijestio da je u oktobru 2021. godine hospitalizovan u Majamiju s istom dijagnozom.
Tada je bio smješten na kovid odjeljenju, vjerujući da je bolest posljedica pandemije.
Nakon dva dana i više negativnih testova, premješten je iz tog odjeljenja i otpušten iz bolnice kasnije tog mjeseca.
Izvori su tada naveli da je pjevač shvatio da “mora voditi računa o zdravlju” zbog napornog rasporeda i čestih putovanja, te da je bio zahvalan što je preživio.
Hospitalizacija dolazi nakon turbulentne godine za muzičara.