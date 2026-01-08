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REJ DŽEJ

Pjevač hospitalizovan zbog teške upale pluća, prijavio srčane probleme

TMZ je ranije izvijestio da je u oktobru 2021. godine hospitalizovan u Majamiju s istom dijagnozom

Rej Džej. Instagram

E. A.

8.1.2026

Rej Džej, pjevač i kontroverzna zvijezda, prema izvještajima američkih medija hospitalizovan je u Las Vegasu zbog teške upale pluća.

Izvor blizak muzičaru rekao je za TMZ da je primljen u bolnicu nakon što je osjetio “bolove u srcu”.

Ljekari su mu odmah naredili ehokardiogram i rendgenske snimke.

Ovo nije prvi put da reper ima problema s plućima.

TMZ je ranije izvijestio da je u oktobru 2021. godine hospitalizovan u Majamiju s istom dijagnozom.

Tada je bio smješten na kovid odjeljenju, vjerujući da je bolest posljedica pandemije.

Nakon dva dana i više negativnih testova, premješten je iz tog odjeljenja i otpušten iz bolnice kasnije tog mjeseca.

Izvori su tada naveli da je pjevač shvatio da “mora voditi računa o zdravlju” zbog napornog rasporeda i čestih putovanja, te da je bio zahvalan što je preživio.

Hospitalizacija dolazi nakon turbulentne godine za muzičara.

U decembru je uhapšen zbog navodnog nošenja oružja i prijetnji bivšoj supruzi i neimenovanom muškarcu.

Rijaliti ličnost Princes Lav i reper imaju dvoje djece.

Lav je četvrti put podnijela zahtjev za razvod u februaru 2024. No, još nijednom nisu potpisali papire.

# RAJ J
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