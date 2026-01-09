On je pohvalio Šejlu pred svima: "Ona je najbolji vokal na estradi"

Šejla Zonić još jednom je potvrdila zašto važi za jedan od najsnažnijih vokala na regionalnoj muzičkoj sceni. Naime, mlada pjevačica nedavno je dobila velike pohvale od jednog od najboljih harmonikaša današnjice – Aleksandra Sofronijevića. Njih dvoje su zajedno nastupali na jednoj privatnoj proslavi, gdje su prisutni imali priliku svjedočiti vrhunskoj muzičkoj energiji i savršenom spoju glasa i instrumenta. Upravo nakon tog nastupa, Sofronijević nije krio oduševljenje Šejlinim vokalnim sposobnostima.

– Šejla je, bez ikakve sumnje, najbolji vokal na našim prostorima – istakao je Aco. Njegove riječi odjeknule su estradom, s obzirom na to da Aco Sofronijević slovi za muzičara čije mišljenje ima veliku težinu, kako među kolegama, tako i kod publike. Poznat po saradnjama s najvećim imenima regionalne scene, Aco je još jednom pokazao da prepoznaje istinski talenat.

Aleksandar Sofronijević . Instagram Aleksandar Sofronijević . Instagram