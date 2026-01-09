Novi problemi za Didija: Zaposlenici ne dobivaju honorare, a i obitelj ima ograničena sredstva

Dok se glazbenik Šon "Didi" Combs (54) nalazi iza rešetaka u saveznoj državi New Jersey, njegovo poslovno carstvo suočava se s novim problemima. Neki zaposlenici i vanjski saradnici tvrde da još uvijek nisu primili isplatu za obavljeni posao, što je pokrenulo nagađanja o stanju financija slavnog mogula.

Pojačan nadzor

Prema informacijama portala TMZ, Combsove finansije trenutno su pod pojačanim nadzorom poslovne upravljačke kompanije Tri Star Sports & Entertainment Group. Navodi se da nekoliko osoba uključenih u njegove civilne sudske sporove još uvijek čeka honorare, a barem je jedna osoba zbog toga prekinula saradnju.

Stroga kontrola troškova navodno se ne odnosi samo na poslovne partnere, već i na članove Combsove porodice, koji za veće izdatke moraju prolaziti proceduru odobravanja i dostavljati račune.