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AMERIČKI REPER

Novi problemi za Didija: Zaposlenici ne dobivaju honorare, a i obitelj ima ograničena sredstva

Stroga kontrola troškova navodno se ne odnosi samo na poslovne partnere

ABC News

E. A.

9.1.2026

Dok se glazbenik Šon "Didi" Combs (54) nalazi iza rešetaka u saveznoj državi New Jersey, njegovo poslovno carstvo suočava se s novim problemima. Neki zaposlenici i vanjski saradnici tvrde da još uvijek nisu primili isplatu za obavljeni posao, što je pokrenulo nagađanja o stanju financija slavnog mogula.

Pojačan nadzor

Prema informacijama portala TMZ, Combsove finansije trenutno su pod pojačanim nadzorom poslovne upravljačke kompanije Tri Star Sports & Entertainment Group. Navodi se da nekoliko osoba uključenih u njegove civilne sudske sporove još uvijek čeka honorare, a barem je jedna osoba zbog toga prekinula saradnju. 

Stroga kontrola troškova navodno se ne odnosi samo na poslovne partnere, već i na članove Combsove porodice, koji za veće izdatke moraju prolaziti proceduru odobravanja i dostavljati račune.

Platforma X

Posebnu pažnju izazvao je slučaj računa za porodičnu večeru u Njujorku (New York), organiziranu uoči izricanja presude, koji u početku nije bio odobren. Tek naknadno trošak je refundiran osobi koja je večeru platila, što je dodatno potaknulo spekulacije o ograničenjima u raspolaganju novcem.

Finansijski haos

Combsova glasnogovornica Džuda Engelmayer odlučno demantira tvrdnje o financijskom haosu. Naglašava da je Didi i dalje u potpunosti zadužen za upravljanje svojim ličnim i poslovnim finansijama, te da se isplate vrše isključivo prema standardnim računovodstvenim pravilima.

– Svi saradnici dobijaju naknadu nakon što je posao završen i verificiran, uz redovnu kontrolu – poručila je Engelmayer.
# PI DIDI
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