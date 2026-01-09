Pjevačica slomljena zbog bolesti kćerki: Nisam prepoznala simptome, dom nam je sada bolnica

Zvijezda sastava “Litl mix” Džesi Nelson slomljena je zbog dijagoze svojih bliznakinja, a o tome je ponovo govorila kroz suze u emisiji “This Morning”.
Nelson nije mogla da zadrži suze u emisiji govoreći o simptomima koje nije prepoznavala i šansama da ranije prepozna dijagnozu djevojčica kojima je nedavno dijagnostifikovana spinalna mišićna atrofija (SMA) te da možda neće moći ni da prohodaju.
- Mogla sam da spriječim da se ovo desi da sam ranije vidjela video i prepoznala simptome - ali je dodala da nikada nije čula za ovo stanje ili simptome, prenosi Mirror.
Džesi (34) je u maju prošle godine dobila kćerke Oušn Džejd i Stori Monro, koje su rođene prerano, u 31. nedjelji trudnoće.
U svom prvom intervjuu nakon što je podijelila ovu tužnu vijest, Džesi je rekla:
"Moj cio život se promijenio. Moj dom sada izgleda kao bolnica. Cijeli hodnik je prepun medicinske opreme i ludo je kako možete preći iz jednog ekstrema u drugi".
Govoreći o jednoj od svojih bliznakinja, rekla je da mora noću da bude na respiratoru jer nije dovoljno snažna da sama diše.
- Moram da im stavljam hranilice kroz nos i morala sam da naučim kako to da radim za nekoliko dana nakon dijagnoze, i to je previše dok pokušavate da se nosite sa ovim što se dogodilo - navela je ona.
Džesi nije mogla da se smiri i da zadrži suze govoreći i tome šta joj se dešava.
- To je dio koji me zaista pogađa, samo želim da budem njihova mama, ne želim da budem medicinska sestra. Teško je. Samo želim da ponovim da, ako se ovo prepozna od rođenja, to mijenja život. Mislim da to nikada neću prevazići niti prihvatiti, ali sve što mogu je da pokušam i dam svoj maksimum i da pokušam da napravim promjenu - navela je ona.
Bivša zvijezda X Faktora sada se zalaže za testiranje na SMA1 odmah po rođenju i pokrenula je peticiju da se ovo stanje doda u test novorođenčadi poznat kao test kapljice krvi iz pete.
Džesi koja ima 9,7 miliona pratilaca na Instagramu, rekla je:
"Imam ovu platformu i osjećam da imam obavezu da podignem svijest o tome”.
Ona je o svemu prethodno snimila video nakon kojeg je dobila veliku podršku kolega i drugih javnih ličnosti.