Pjevačica slomljena zbog bolesti kćerki: Nisam prepoznala simptome, dom nam je sada bolnica

Zvijezda sastava “Litl mix” Džesi Nelson slomljena je zbog dijagoze svojih bliznakinja, a o tome je ponovo govorila kroz suze u emisiji “This Morning”. Nelson nije mogla da zadrži suze u emisiji govoreći o simptomima koje nije prepoznavala i šansama da ranije prepozna dijagnozu djevojčica kojima je nedavno dijagnostifikovana spinalna mišićna atrofija (SMA) te da možda neće moći ni da prohodaju.

Pjevačica s blizancima . Instagram Pjevačica s blizancima . Instagram

- Mogla sam da spriječim da se ovo desi da sam ranije vidjela video i prepoznala simptome - ali je dodala da nikada nije čula za ovo stanje ili simptome, prenosi Mirror. Džesi (34) je u maju prošle godine dobila kćerke Oušn Džejd i Stori Monro, koje su rođene prerano, u 31. nedjelji trudnoće. U svom prvom intervjuu nakon što je podijelila ovu tužnu vijest, Džesi je rekla: "Moj cio život se promijenio. Moj dom sada izgleda kao bolnica. Cijeli hodnik je prepun medicinske opreme i ludo je kako možete preći iz jednog ekstrema u drugi". Govoreći o jednoj od svojih bliznakinja, rekla je da mora noću da bude na respiratoru jer nije dovoljno snažna da sama diše.

Blizanci . Instagram Blizanci . Instagram