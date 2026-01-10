Seka Aleksić otišla korak dalje: Snimila tri nove pjesme poputno drugačije od očekivanog

Pjevačica Seka Aleksić prije nekoliko dana objavila je tri nove pjesme koje nose nazive „Bumerang“, „Bate, bate“ i „Anatema“. Ove numere predstavljaju nastavak njenog albuma „Trilogy“, koji je Seka podijelila na tri dijela, a svaki dio sadrži po tri pjesme.

Fanovi su oduševljeni, a nove pjesme već su stekle veliku popularnost na društvenim mrežama, potvrđujući da Seka i dalje uspješno osvajala publiku hitovima. Seka je ovim potezom odlučila da eksperimentiše, te pokuša neki drugačiji zvuk, ali i tekst uvrsti u svoju diskografiju.

Sve tri pjesme kada je riječ o vizuelnom izgledu imaju sličan koncept, te ih prati ista boja kao i stajling kod Seke. Ritmične su i veoma zanimljivog teksta, komentari se razlikuju, te jedni su pozdravili odluku Seke da eksperimentiše, dok drugi navode da treba da se vrati provjerenom zvuku.