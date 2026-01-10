Seka Aleksić otišla korak dalje: Snimila tri nove pjesme poputno drugačije od očekivanog

Pjevačica Seka Aleksić prije nekoliko dana objavila je tri nove pjesme koje nose nazive „Bumerang“, „Bate, bate“ i „Anatema“.
Ove numere predstavljaju nastavak njenog albuma „Trilogy“, koji je Seka podijelila na tri dijela, a svaki dio sadrži po tri pjesme.
Fanovi su oduševljeni, a nove pjesme već su stekle veliku popularnost na društvenim mrežama, potvrđujući da Seka i dalje uspješno osvajala publiku hitovima.
Seka je ovim potezom odlučila da eksperimentiše, te pokuša neki drugačiji zvuk, ali i tekst uvrsti u svoju diskografiju.
Sve tri pjesme kada je riječ o vizuelnom izgledu imaju sličan koncept, te ih prati ista boja kao i stajling kod Seke.
Ritmične su i veoma zanimljivog teksta, komentari se razlikuju, te jedni su pozdravili odluku Seke da eksperimentiše, dok drugi navode da treba da se vrati provjerenom zvuku.
Pjevačica je prije ove tri pjesme izbacila i šest novih, koje su postali veliki hitovi, te se uveliko traže u klubovima.
Također, Seka je do prije nekoliko sedmica bila i članica žirija IDJShow.