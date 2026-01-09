Sve tajne benda koji postoji 40 godina: Ovo niste znali o "Zani"

Grupa Zana bila je jedna od najpoznatijih i najvoljenijih muzičkih grupa u bivšoj Jugoslaviji, a njihov put započeo je 1979. godine. Klavijaturista Zoran Živanović, gitarista Radovan Jovićević i pjevačica Zana Nimani osnovali su bend koji je ove godine proslavio 43 godine postojanja.
Uzlazna putanja
Njihov uspjeh krenuo je uzlaznom putanjom kada su upoznali pokojnu Marinu Tucaković, koja je s njima radila na hitovima koji su osvojili svijet.
Grupa je prolazila kroz brojne promjene u sastavu, a najveći šok za obožavatelje bio je kada je Zana Nimani napustila grupu i započela solo karijeru.
Također, 1999. godine napustio je i Radovan Jovićević, jedan od osnivača benda, a grupa je nastavila s radom uz nove pjevačice.
O tim počecima, najvećim uspjesima, ali i skandalima, Žika i Jelena su govorili za domaće medije.
- Radovan i Zana su me zvali da dođem iz Amerike 1979. godine. Tada sam imao 18 godina, a majka mi je umrla kada sam imao 17. Otišao sam u Ameriku, a oni su me pozvali da se vratim i napravimo bend. Napravili smo bend, doveli bubnjara i basistu, i sve je krenulo odatle - rekao je Žika, prisjećajući se svojih početaka.
Nizali se uspjesi
Jelena, koja je postala pjevačica grupe nakon što je Zana otišla, ispričala je kako je postala članica Zane: „Goran Bregović mi je predložio da pjevam u Zani, a Marina Tucaković mi je odmah ponudila angažman. Iako sam tada bila nesigurna, na kraju sam pristala, a bila sam tek 19-godišnja djevojka.“
Nakon što je Zana otišla, Marina je pomogla grupi da nađe novu pjevačicu, pa je tako došla Nataša Gajović, koja je ostvarila uspjeh s bendom. Grupa je tada pobijedila na Mesamu, a uspjeh su nastavili sa Natašom Živković.
Za kraj, Žika je ispričao kako su se nakon 20 godina ponovo sastali s Radovanom Jovićevićem, koji je otišao u New York, te su obnovili kontakt.
- Bend je nastavio, ali je bilo stresno kad smo se sreli. Nakon toliko godina, opet smo počeli pričati kao da se nismo vidjeli 19 minuta. Sada želimo osnovati malu muzičku kompaniju u New Yorku i raditi s mladim talentima - zaključio je Žika.