Sve tajne benda koji postoji 40 godina: Ovo niste znali o "Zani"

Grupa Zana bila je jedna od najpoznatijih i najvoljenijih muzičkih grupa u bivšoj Jugoslaviji, a njihov put započeo je 1979. godine. Klavijaturista Zoran Živanović, gitarista Radovan Jovićević i pjevačica Zana Nimani osnovali su bend koji je ove godine proslavio 43 godine postojanja.

Zana Nimani . Instagram Zana Nimani . Instagram

Uzlazna putanja Njihov uspjeh krenuo je uzlaznom putanjom kada su upoznali pokojnu Marinu Tucaković, koja je s njima radila na hitovima koji su osvojili svijet. Grupa je prolazila kroz brojne promjene u sastavu, a najveći šok za obožavatelje bio je kada je Zana Nimani napustila grupu i započela solo karijeru.

Također, 1999. godine napustio je i Radovan Jovićević, jedan od osnivača benda, a grupa je nastavila s radom uz nove pjevačice. O tim počecima, najvećim uspjesima, ali i skandalima, Žika i Jelena su govorili za domaće medije.

Grupa Zana . Instagram Grupa Zana . Instagram

- Radovan i Zana su me zvali da dođem iz Amerike 1979. godine. Tada sam imao 18 godina, a majka mi je umrla kada sam imao 17. Otišao sam u Ameriku, a oni su me pozvali da se vratim i napravimo bend. Napravili smo bend, doveli bubnjara i basistu, i sve je krenulo odatle - rekao je Žika, prisjećajući se svojih početaka. Nizali se uspjesi Jelena, koja je postala pjevačica grupe nakon što je Zana otišla, ispričala je kako je postala članica Zane: „Goran Bregović mi je predložio da pjevam u Zani, a Marina Tucaković mi je odmah ponudila angažman. Iako sam tada bila nesigurna, na kraju sam pristala, a bila sam tek 19-godišnja djevojka.“ Nakon što je Zana otišla, Marina je pomogla grupi da nađe novu pjevačicu, pa je tako došla Nataša Gajović, koja je ostvarila uspjeh s bendom. Grupa je tada pobijedila na Mesamu, a uspjeh su nastavili sa Natašom Živković.

Zoran i Jelena . Instagram Zoran i Jelena . Instagram