Ružice, Ružo, Ruška: Čola ovaj hit posvetio voditeljici

Iako se obično ističe da je jedina pjesma Zdravka Čolića koja je posvećena stvarnoj osobi zapravo Jedna zima sa Kristinom, i to Kristini Kovač, kćerki autora ove numere Kornelija Kovača, voditeljka tvrdi drugačije.

Naime, Ruška Jakić otkriva da je slavni pjevač posvetio jednu pjesmu upravo njoj.

– Čuvenu pjesmu Ružice, Ružo, Ruška, Zdravko Čolić je posvetio meni. To je lično rekao u jednoj emisiji u kojoj smo gostovali zajedno. Ono što je smiješno jeste da je Marina Tucaković pisala tekst, a Kornelije Bata Kovač kompoziciju, pa onda nismo znali da li je meni Marina posvetila tekst ili Bata muziku – ispričala je Ruška za Kurir.