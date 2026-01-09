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ISPRIČALA DETALJE

Ružice, Ružo, Ruška: Čola ovaj hit posvetio voditeljici

Ipak, to je daleko od jedinog umjetničkog djela nadahnutog Jakićevom

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E. A.

9.1.2026

Iako se obično ističe da je jedina pjesma Zdravka Čolića koja je posvećena stvarnoj osobi zapravo Jedna zima sa Kristinom, i to Kristini Kovač, kćerki autora ove numere Kornelija Kovača, voditeljka tvrdi drugačije.

Naime, Ruška Jakić otkriva da je slavni pjevač posvetio jednu pjesmu upravo njoj.

– Čuvenu pjesmu Ružice, Ružo, Ruška, Zdravko Čolić je posvetio meni. To je lično rekao u jednoj emisiji u kojoj smo gostovali zajedno. Ono što je smiješno jeste da je Marina Tucaković pisala tekst, a Kornelije Bata Kovač kompoziciju, pa onda nismo znali da li je meni Marina posvetila tekst ili Bata muziku – ispričala je Ruška za Kurir.

Ruška Jakić. Instagram

Ipak, to je daleko od jedinog umjetničkog djela nadahnutog Jakićevom.

– Izašla sam i u čuvenoj knjizi Zbog njih su mnogi gubili glave Slobodana Savića. Mnogi poznati muškarci su za mnom gubili glavu, ne želim da otkrivam ko su, možda ću to otkriti nekad u svojoj autobiografiji – dodala je voditeljica.

– Jedan od njih je bio čuveni jugoslovenski fudbaler Miloš Milutinović, ali ja nikad nisam bila svijesna koliko sam osvajala muškarce – zaključila je Ruška.
# ZDRAVKO ČOLIĆ
# RUŠKA JAKIĆ
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