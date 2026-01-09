Olja Karleuša o povlačenju s estrade: "Imam novca da ne moram da pjevam"

Olja Karleuša, često nazvana „žena lavica“, u jeku popularnosti povukla se sa estrade, a nedavno je progovorila o razlozima zbog kojih je donijela tu odluku.

Pjevačica se u potpunosti posvetila porodici i istakla da izvođači rijetko kad namjerno napuste scenu, što je bio slučaj s njom.

- Svakome se desi nešto, neko stane jer je planirao, neko ne. Tu ne postoje pravila. Ja ne mogu da kažem da sam se namjerno povukla, ali porodica mi je broj jedan i zauvijek će biti - rekla je Olja za Grand i dodala:

- Moj suprug radi svoj posao i on je u našoj kući lokomotiva. Kada mudra žena shvati da ima lokomotivu, ne treba ona da bude lokomotiva. Ja imam dijete, ali ga nisam rodila da bi ga vaspitala dadilja. Rodila sam dijete da njegovo vaspitanje bude oličenje i ogledalo njegovog oca i majke.

Olja je naglasila da se ni u jednom trenutku nije pokajala što je napustila muzičku scenu.

- Ponosna sam na to. Ta karijera majke je najveća karijera koju sam dostigla. Uradila sam ogromne stvari za sebe, položila Pravosudni ispit, pokrenula biznis - istakla je Karleuša za Grand, a na pitanje da li to znači da ima novac i zbog toga ne mora pjevati, odgovorila je:

- Bogu hvala, da. Ja od pjevanja nisam živjela, to je bio hobi od kog sam zarađivala fino.

Ipak, pjevačica je naglasila da joj uspjeh i novac nisu došli preko noći i da je tokom 20 godina braka sa sadašnjim suprugom mnogo napredovala, budući da su zajedno krenuli od nule.