Ovaj pjevač je radio numere sa Ibrahimovićem: Mnogi su se iznenadili

Denis Husić cijeli život posvetio je muzici. Talentovani bosanskohercegovački pjevač, koji živi i radi u Švedskoj, već godinama važi za jednog od naših najboljih pjevača u Skandinaviji, bez kojeg je teško zamisliti proslavu bilo koje vrste.

Denis je već sa šest godina počeo pokazivati veliku ljubav prema muzici i već tada je dobio na poklon prve klavijature koje je ubrzo naučio svirati.

- Moj djed je svirao harmoniku, a daidža klavijature. Otac mi je davno nekada pjevao, ali niko se profesionalno nije bavio muzikom - kaže Denis Husić.

Njegov raskošni talenat i ljubav prema muzici ubrzo su zapaženi i već sa 14 godina počeo je nastupati po manjim ugostiteljskim objektima u Švedskoj.

- Nastupao sam sa brojnim poznatim ili manje poznatim pjevačima. Bilo mi je bitno da učim od starijih i da se „kalim“. Prilikom odlaska na jednu svirku prije osam godina počeo sam pjevušiti u automobilu, a navečer me taj kolega najavio i poslije te noći polako sam klavijaturu zamijenio mikrofonom - nastavlja Husić.

Husić se nakon toga posvetio solo pjevačkoj karijeri.

- Upravo sam završio svoj treći singl, čija premijera je zakazana za četvrtak, 15. januar. Riječ je o pjesmi „Sine“. Pjesma je jako emotivna sa dobrom porukom i pričom, a posvetio sam je svom nasljedniku. Mislim da će se mnogi pronaći u njoj, kao što sam i ja. Tekst je pisala Snježana Brdar, aranžman je djelo Ede Granda (Edin Alagić), sa kojim sam zajedno uradio muziku. Za spot je bio zadužen Ljuba Radojević sa svojom produkcijom „Tropical Videos“ iz Beograda. Nadam se i vjerujem da će „Sine“ nadmašiti moje prve dvije pjesme „Volim dušo tebe ja” i „Zabranjena zona“- govori Denis.