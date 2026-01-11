Kolumbijski pjevač poginuo u avionskoj nesreći: Ranije predvidio sopstvenu smrt

Kolumbijski muzičar nalazi se među šest žrtava poginulih kada se avion u kojem su putovali on i njegovi saradnici srušio i zapalio tokom puta na koncert koji je trebao biti održan sinoć.

Podijelio objavu

Jeison Himenez (Yeison Jimenez) prije ukrcavanja u avion podijelio je objavu na Instagramu sa jasnom porukom.

- Uvijek budite skromni, jer ono što vam Bog da, može vam i oduzeti – napisao je.

Laki avion u kojem se nalazio srušio se ubrzo nakon polijetanja sa aerodroma Paipa u kolumbijskoj provinciji Tundama, nakon što u subotu nije uspio dostići visinu.

Žrtve su bili pilot, kopilot i četiri putnika, uključujući 34-godišnjeg Himeneza, koji je nastupao u zemljama širom svijeta.

Fotograf Veisman Mora (Weisman Mora) koji je zabilježio emotivni posljednji video Džejsona i njega u avionu neposredno prije polijetanja, također je potvrđen kao jedna od žrtava. Avion je bio na putu ka gradu Medellinu, u blizini Marinille, gdje je Džejson trebao nastupiti.

- Nažalost, nakon dolaska hitnih službi i Nacionalne policije na mjesto nesreće, potvrđena je smrt svih šest putnika u avionu – saopštila je kolumbijska uprava civilnog vazduhoplovstva.

Sanjao da će poginuti

Himenez, kantautor koji je počeo svirati sa sedam godina, otkrio je u intervjuu za podcast pre tragedije koja ga je odnijela da je nekoliko puta sanjao da će poginuti u avionskoj nesreći.

- Počeo sam da sanjam vrlo delikatnu stvar a to je da ćemo imati nesreću. Vidim to tri puta u mojoj prokletoj nesreći. Nikada prije ovo nisam rekao, niko ne zna. Tri puta, dva sna u Španiji. Čovjek mi pokazuje sve što sam morao uraditi. Sve što sam morao uraditi. Imam avion. Dva puta sam sanjao u Španiji, na turneji po Španiji, da stižem u Olayu, u Medellín, i kapetan mi kaže: „Da, spremni smo“ – izjavio je Himenez.

Ostale žrtve nesreće, osim Himeneza i njegovog fotografa, imenovane su kao pilot Hernado Tores (Hernando Torres), Huan Manuel Rodrigez (Juan Manuel Rodriguez), Oskar Marin (Oscar Marin) i Džeferson Osorio (Jefferson Osorio).

Smatra se da je avion pripadao pjevačevoj firmi YJ Company SAS. Kamila Himenez. jedna od Himenezovih ćerki, reagovala je na tragediju sinoć objavom na svom Instagramu.

- Volim te tata. Ne znaš koliko me boli što gledam tvoje video snimke i što nisi ovdje – napisala je.

Fanovi su sinoć odavali počast na društvenim mrežama.

- Bog te čuvao u svojoj slavi. Počivaj u miru. Bio si sjajan čovek, briljantan umjetnik i voljeni otac. Još uvek ne mogu vjerovati šta se dogodilo – napisao je jedan fan.