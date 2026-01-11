Mirza Selimović odbio hit koji pjeva Džejla Ramović: "Publika ne voli foliranje"

Pjevač Mirza Selimović iznenadio je javnost kada je u emisiji "Grand Specijal" otkrio da je pjesma koju danas izvodi Džejla Ramović prvobitno bila namijenjena njemu.

Kako je objasnio, numera je prije nego što je završila u Džejlinim rukama prošla kroz nekoliko izvođača, među kojima su bila i dva pobjednika takmičenja „Zvezde Granda“. Na kraju je shvatio da pjesma ipak bolje odgovara ženskom senzibilitetu.

– "Sparta" je godinu dana bila kod mene na slušanju u izvedbi Milice Todorović. Džejla je preko našeg zajedničkog prijatelja čula pjesmu, pa su me kontaktirali i pitali da li sam zainteresovan. Kada sam probao da je otpjevam, primijetio sam da zaista nosi žensku emociju i energiju, i tada sam rekao da će Džejla stvarno razbiti tu pjesmu - priznao je Mirza.

Iako je pjesma u Džejlinom izvođenju ubrzo postala veliki hit, Selimović ističe da ni u jednom trenutku nije zažalio što je nije snimio, iako je s njom proveo više od godinu dana.

Pjevač je tom prilikom govorio i o načinu na koji bira pjesme, naglašavajući da odluka o snimanju ne zavisi isključivo od melodije ili teksta, već od niza okolnosti.

– Splet okolnosti, sreća, pravi ljudi u pravo vrijeme. Možda smo imali sreću da u tom periodu upoznamo neke ljude i da nam se dese neke pjesme. Sve pjesme koje sam snimio, osim prvog albuma, sam kopao, tražio, borio se za sebe. Važno je prepoznati dobru pjesmu, imati njuh i pjevati ono što možeš da osjetiš. Publika ne voli foliranje i prepozna kada nisi iskren, tako da je najbolje da daš sebe, jer publika zna da to prepozna“, istakao je Mirza.

Na kraju, Mirza Selimović poručuje da je iskrenost ključ svega, jer publika uvijek prepoznaje emociju i autentičnost izvođača, prenosi Grand.