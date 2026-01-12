Sin pokojnog Ozija: Tata nam dolazi u snove, kaže da prestanemo da kukamo i smije se

Džek Ozborn otkrio je da njegov pokojni otac, legendarni Ozi Ozborn, posjećuje članove porodice u njihovim snovima.

Ozi je preminuo u julu u 76. godini usljed srčanog udara, nakon duže borbe sa nekoliko teških bolesti.

U novom intervjuu za Sirius XM, Džek je otkrio da neprestano sanja oca.

- Svi mi stalno sanjamo njega. U snovima se smije. I uvijek kaže: ‘Prestani da je*eno kukaš’. Smije se svaki put. Ja, moja supruga, moje kćerke – svima nam se isto dešava. Stalno ga sanjamo, smije se - tvrdi Džek.

Ozi je preminuo samo 17 dana nakon što je odradio posljednji koncert u rodnom Birmingemu, gdje je prikupio milione za dječije humanitarne fondacije i okupio neke od najvećih metal zvijezda da nastupe.