Zeničanin Denijal Skender u trećem krugu „Pinkovih zvezda“: Borba tek sada kreće

Denijal Skendera izborio je direktan prolazak u treći krug „Pinkovih zvezda“, čime je potvrdio da je jedan od kandidata na koje publika i žiri ozbiljno računaju.

Iako se takmičenje zahuktava, Denijal za „Dnevni avaz“ ističe da ga tek sada čekaju najveći izazovi.

– Iskreno, do sada i nije bilo toliko teško koliko će tek biti. Sad već ulazimo u ozbiljniju fazu takmičenja i pravi pritisak tek dolazi – kaže Denijal.

Kako ističe, do sada nije imao klasične pripreme s mentoricom, a sve se intenzivira upravo sada.

– Još se nisam pripremao s mentoricom kako treba, tek za par dana idem u Beograd na probu. Do sada nismo imali konkretne pripreme, ali sada kreće prava borba – priznaje on.

Komentari žirija

U prva dva kruga Denijal je dobio zapažene komentare žirija, koji su mu dodatno dali vjetar u leđa. Pripreme s mentoricom, kako objašnjava, bazirane su prvenstveno na zajedničkom odabiru pjesama.

– Uglavnom radimo na biranju pjesama. Kandidat ima slobodu da predlaže, a onda zajedno procjenjujemo šta može, a šta ne može. Nema forsiranja – objašnjava Denijal.

Posebno ističe profesionalnost svoje mentorice Jelene Karleuše.

– Nisam sumnjao u nju, ali me je nadmašila. Jako je profesionalna i nema nikakvog pritiska. Ništa nije “pod moranjem”, sve je dogovor i razumijevanje – kaže on.

Zašto Karleuša

Iako je prvobitno imao drugačiji plan, Denijal priznaje da ga je Karleuša osvojila iskrenošću i komentarima.

– Da budem iskren, prvo sam htio da biram Viki. Ali Jelena me kupila riječima. Kada sam spomenuo da mi roditelji nisu dali da pjevam dok sam bio mali, ona mi je rekla: “Da sam ti ja mama, ja bih ti dala” – prisjeća se.

Dodaje da ga je posebno dirnulo ono što je Karleuša rekla pred svima.

– Rekla je da bi me ona prva zvala da pjevam na nekom veselju. Ako Jelena Karleuša kaže da bi me zvala, zašto ne bi i drugi? To me stvarno kupilo. Osim toga, većina kandidata je kod Viki, a ja volim da se izdvajam – ističe Denijal.