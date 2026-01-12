Voli je više od 30 godina, a nikad je nije oženio: Ovo je partnerica Saše Lošića Loše

Frontmen legendarne grupe Plavi orkestar, Saša Lošić Loša, nedavno je zakoračio u sedmu deceniju života, ali njegove pjesme i dalje osvajaju publiku širom regije.

Iako je tokom vrhunca karijere bio jedan od najvećih miljenika publike, Loša je svoj privatni život uvijek držao podalje od očiju javnosti. Tokom rata u Bosni i Hercegovini napustio je Sarajevo i preselio se u Sloveniju, gdje se posvetio marketingu i komponovanju filmske muzike.

Već gotovo tri decenije Loša je u vezi sa Špelom Možinom, slovenskom diplomatkinjom. Upoznali su se 1995. godine u Ljubljani, gdje se Loša nastanio na početku rata. Zbog Špelinih diplomatskih obaveza, par je tokom godina živio u više gradova – 2017. godine boravili su u Sarajevu, a danas žive u Beču.

Iako nikada nisu ozvaničili svoju vezu brakom, Loša je više puta isticao da potpis nije presudan za snagu odnosa. U jednom intervjuu priznao je da ga je ceremonija vjenčanja prijatelja duboko dirnula, naglasivši kako u braku postoji posebna simbolika i emocija zbog koje se ljudi stoljećima odlučuju na taj korak.