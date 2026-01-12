Zvijezda “Stranger Thingsa” zauzela prvo mjesto, pjesme iz serije ponovo osvajaju top liste

Zvijezda Netfliksove serije “Stranger Things”, Džo Kiri, poznat i po muzičkom alter egu Djo, popeo se na prvo mjesto britanske top liste, dok su brojne pjesme iz 1980-ih korišćene u seriji ponovo ušle u top 20 nakon finala pete sezone.

Kiri tumači lik Stiva Haringtona u seriji, a pod imenom Djo objavljuje muziku.

Njegova pjesma “End of Beginning”, prvobitno objavljena 2022. godine i ranije kotirana na četvrtom mjestu u Velikoj Britaniji 2024. godine, sada je konačno zauzela vrh liste.

Iako pjesma nije zvanično u seriji, viralna popularnost na TikToku, gdje su fanovi koristili pjesmu u montažama posljednje epizode, značajno je doprinijela njenom uspjehu.

Pjesma je ove nedjelje u Velikoj Britaniji strimovana 5,4 miliona puta, dok je globalno na Spotifaju imala više od 55 miliona preslušavanja, zauzimajući prvo mjesto 2. januara, dan nakon premijere finala pete sezone.

Pored njega, soundtrack serije ponovo je učinio popularnim brojne hitove iz osamdesetih prošlog vijeka.

Tu su, recimo, Prins i “Purple Rain”, Kejt Buš i “Running Up That Hill”, The Police i “Every Breath You Take”.