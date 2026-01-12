Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ODUŠEVILA PUBLIKU

Zvijezda “Stranger Thingsa” zauzela prvo mjesto, pjesme iz serije ponovo osvajaju top liste

Pjesma je ove nedjelje u Velikoj Britaniji strimovana 5,4 miliona puta

Džo Kiri;. Instagram

E. A.

12.1.2026

Zvijezda Netfliksove serije “Stranger Things”, Džo Kiri, poznat i po muzičkom alter egu Djo, popeo se na prvo mjesto britanske top liste, dok su brojne pjesme iz 1980-ih korišćene u seriji ponovo ušle u top 20 nakon finala pete sezone.

Kiri tumači lik Stiva Haringtona u seriji, a pod imenom Djo objavljuje muziku.

Njegova pjesma “End of Beginning”, prvobitno objavljena 2022. godine i ranije kotirana na četvrtom mjestu u Velikoj Britaniji 2024. godine, sada je konačno zauzela vrh liste.

Iako pjesma nije zvanično u seriji, viralna popularnost na TikToku, gdje su fanovi koristili pjesmu u montažama posljednje epizode, značajno je doprinijela njenom uspjehu.

Pjesma je ove nedjelje u Velikoj Britaniji strimovana 5,4 miliona puta, dok je globalno na Spotifaju imala više od 55 miliona preslušavanja, zauzimajući prvo mjesto 2. januara, dan nakon premijere finala pete sezone.

Pored njega, soundtrack serije ponovo je učinio popularnim brojne hitove iz osamdesetih prošlog vijeka.

Tu su, recimo, Prins i “Purple Rain”, Kejt Buš i “Running Up That Hill”, The Police i “Every Breath You Take”.

Pjesma “Every Breath You Take” posebno je doživjela obnovljenu popularnost, iako se ne pojavljuje u posljednjoj sezoni.

Prošle nedjelje zauzela je osmo mjesto na globalnoj Spotifaj listi sa više od 25 miliona strimovanja, što je znatno više od ranijeg vrhunca (21. mjesto) iz novembra.

Fenomen ponovnog vraćanja starijih hitova na liste nije ograničen samo na “Stranger Things” – pjesma “Lush Life” švedske pjevačice Zare Larson iz 2016. godine ponovo je ušla u top 10 zahvaljujući TikTok trendu plesanja.

# DŽO KIRI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.