LELEK favorit za pobjedu u Hrvatskoj: Žene suočene s prijetnjom ropstva tetovirale krst

Hrvatska radiotelevizija (HRT) ekskluzivno je ranije ove sedmice predstavila pjesme koje će se takmčiti na Dori 2026.

Pobjednička će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Beču.

Hrvati objavili sve pjesme sa Dore, počinje bitka za Eurosong

Sudeći po slušanosti na Jutjubu, ali i prognozi portala Eurovision world, koji godinama pomno prati evrovizijske aktuelnosti, prvi favorit za pobjedu je LELEK.

“Andromeda” je, kako su pojasnili iz ove ženske muzičke grupe, pjesma koja predstavlja snagu i nezamjenjivu važnost žene u društvu.

Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak su članice ove grupe.