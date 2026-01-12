LELEK favorit za pobjedu u Hrvatskoj: Žene suočene s prijetnjom ropstva tetovirale krst

Hrvatska radiotelevizija (HRT) ekskluzivno je ranije ove sedmice predstavila pjesme koje će se takmčiti na Dori 2026.
Pobjednička će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u Beču.
Hrvati objavili sve pjesme sa Dore, počinje bitka za Eurosong
Sudeći po slušanosti na Jutjubu, ali i prognozi portala Eurovision world, koji godinama pomno prati evrovizijske aktuelnosti, prvi favorit za pobjedu je LELEK.
“Andromeda” je, kako su pojasnili iz ove ženske muzičke grupe, pjesma koja predstavlja snagu i nezamjenjivu važnost žene u društvu.
Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak su članice ove grupe.
- Inspirisana je istorijom hrvatskih katoličkih žena s prostora Bosne i Hercegovine koje su, suočene s prijetnjom ropstva i nasilnog odricanja od svoje vjere, tetoviranjem krsta na vlastito tijelo ostavljale neizbrisiv znak identiteta i otpora. Ova pjesma nije samo podsjetnik na njihovu žrtvu i hrabrost, nego i univerzalna opomena današnjem društvu koje često zaboravlja na cijenu slobode, dostojanstva i jednakosti. ‘Andromeda’ u sebi nosi i poziv da iz istorijskih rana učimo, da prepoznamo vlastite okove i da stvaramo pravednije i čovječnije sjutra - poruka je grupe LELEK.
U finalu Dore je 25 numera.
Tačan datum održavanja festivala biće uskoro poznat.