Crna Gora u prvom polufinalu Eurosonga: Evo s kim je Hrvatska u konkurenciji

Pjevačica Tamara Živković, pobjednica Montesonga 2025, kao predstavnica Crne Gore s numerom “Nova Zora” nastupiće u drugom dijelu prvog polufinala 70. Eurosongu u Beču, koje je na programu 12. maja. To je odlučeno tokom žrijeba čiji je domaćin bila gradska kuća Beča. Osim Crne Gore, u tom polufinalu biće i Gruzija, Portugal, Estonija, San Marino, Hrvatska, Švedska, Poljska, Litvanija, Belgija, Srbija, Izrael, Grčka, Finska i Moldavija. U drugom polufinalu, koje je na programu 14. maja, nastupiće: Jermenija, Rumunija, Švajcarska, Azerbejdžan, Luksemburg, Bugarska, Češka, Albanija, Danska, Kipar, Norveška, Malta, Australija, Ukrajina i Letonija.

Spisak učesnika . Eurovision Spisak učesnika . Eurovision

U finale će se plasirati po 10 najboljih iz oba polufinala. Redosljed nastupa biće određen nakon što sve pjesme budu objavljene. To je pravilo koje organizatori praktikuju godinama, kako bi se spriječila monotonost u smislu da, recimo, nekoliko brzih pjesama čujemo jednu za drugom, pa da onda dođe do iznenadne promjene i duže “ravne linije”. Ovaj koncept se pokazao kao ispravan. Stručni žiri će opet uticati na ishod polufinala – od ove sezone, po uzoru na Veliko finale, žiri “nosi” 50 odsto glasova, a 50 odsto pripada publici. Automatski finalisti, uključujući zemlju-domaćina Austriju i zemlje članice Velike četvorke (Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija), ne takmiče se u polufinalu, ali će njihova domaća publika glasati. U prvom polufinalu glasaće gledaoci iz Njemačke i Italije. Drugo je rezervisano za glasače iz Velike Britanije, Francuske i Austrije.