Odbila je da snimi ove dvije pjesme, a sada su hitovi: Nataša otkrila šta se desilo

Teško je povjerovati da je Nataša Bekvalac odbila da snimi dvije pjesme koje su kasnije postale veliki hitovi. Ipak, upravo to se dogodilo u slučaju pjesama koje su danas obilježile karijere Marije Šerifović i Katarine Grujić. Izreka „nije kome je namijenjeno, nego kome je suđeno“ u potpunosti se uklapa u ovu priču. Naime, pjesme „Pametna i luda“ i „Lutka“ prvobitno su bile ponuđene Nataši Bekvalac, ali ih ona nije snimila. – Ta pjesma Marije Šerifović bila je pisana za mene. Tvrdim da kod mene ne bi bila toliki hit kao što je postala u Marijinoj izvedbi – otkrila je Nataša nedavno.



Govoreći o pjesmi „Lutka“, koju je kasnije otpjevala Katarina Grujić, Nataša je objasnila razloge zbog kojih se nije pronašla u toj numeri. – Ne bih rekla da sam je odbila, ružno je to tako nazvati. Jednostavno se nisam pronašla u toj pjesmi. Ona ima folk prizvuk koji ja nemam u svom pjevanju, a Katarina ju je iznijela sjajno – rekla je Nataša tokom gostovanja na televiziji K1.

U međuvremenu, pažnju javnosti privukla je i izjava Jelene Karleuše, koja je otkrila da je pjesma „Mama“, sa Natašinog albuma istog naziva, prvobitno bila pisana za nju i njenu pokojnu majku Divnu. Tekst pjesme potpisuje Nadica Mutavdžić, a Jelena Karleuša se tim povodom oglasila na društvenoj mreži X. – Pjesma „Mama“, koju je Nataša Bekvalac prelijepo izvela, napisana je za Divnu i mene. To mi je tekstopisac Nadica Mutavdžić otkrila i time me duboko dirnula. Žao mi je što to ranije nisam znala – napisala je Karleuša.