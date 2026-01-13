Odbila je da snimi ove dvije pjesme, a sada su hitovi: Nataša otkrila šta se desilo

Teško je povjerovati da je Nataša Bekvalac odbila da snimi dvije pjesme koje su kasnije postale veliki hitovi. Ipak, upravo to se dogodilo u slučaju pjesama koje su danas obilježile karijere Marije Šerifović i Katarine Grujić.
Izreka „nije kome je namijenjeno, nego kome je suđeno“ u potpunosti se uklapa u ovu priču. Naime, pjesme „Pametna i luda“ i „Lutka“ prvobitno su bile ponuđene Nataši Bekvalac, ali ih ona nije snimila.
– Ta pjesma Marije Šerifović bila je pisana za mene. Tvrdim da kod mene ne bi bila toliki hit kao što je postala u Marijinoj izvedbi – otkrila je Nataša nedavno.
Govoreći o pjesmi „Lutka“, koju je kasnije otpjevala Katarina Grujić, Nataša je objasnila razloge zbog kojih se nije pronašla u toj numeri.
– Ne bih rekla da sam je odbila, ružno je to tako nazvati. Jednostavno se nisam pronašla u toj pjesmi. Ona ima folk prizvuk koji ja nemam u svom pjevanju, a Katarina ju je iznijela sjajno – rekla je Nataša tokom gostovanja na televiziji K1.
U međuvremenu, pažnju javnosti privukla je i izjava Jelene Karleuše, koja je otkrila da je pjesma „Mama“, sa Natašinog albuma istog naziva, prvobitno bila pisana za nju i njenu pokojnu majku Divnu.
Tekst pjesme potpisuje Nadica Mutavdžić, a Jelena Karleuša se tim povodom oglasila na društvenoj mreži X.
– Pjesma „Mama“, koju je Nataša Bekvalac prelijepo izvela, napisana je za Divnu i mene. To mi je tekstopisac Nadica Mutavdžić otkrila i time me duboko dirnula. Žao mi je što to ranije nisam znala – napisala je Karleuša.
Nataša Bekvalac, međutim, nije željela da ulazi u polemiku na tu temu.
– Ne bih se bavila time, to je pitanje za Nadicu. Mislim da sve što je tvoje dođe tebi, a ono što nije tvoje – nije – kratko je poručila pjevačica.