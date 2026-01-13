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Iznenadna odluka: Končita se povlači sa Eurosonga

Pošto je Austrija ove godine opet domaćin, očekivalo se da ona bude zaštitno lice izdanja u Beču od 12. do 16. maja

Končita. Instagram

E. A.

13.1.2026

Fanovi Eurosonga ovog utorka su s nestrpljenjem pratili početak prodaje ulaznica za popularni muzički spektakl, ali niko nije očekivao vijest koju je putem Instagrama objavila bivša učesnica i pobjednica Končita Vurst.

- Od sada se povlačim iz evrovizijskog konteksta. Fokusiram se na druge profesionalne projekte i želim da dam prostor za nove stvari - napisala je Končita.

Končita je 2014. godine pobijedila na Eurosongu pod zastavom Austrije.

Pjevala je “Rise Like A Phoenix”. Pošto je Austrija ove godine opet domaćin, očekivalo se da ona bude zaštitno lice izdanja u Beču od 12. do 16. maja.

Ipak, od toga neće biti ništa.

- Eurosong je bio pozornica, dom, odskočna daska i jedno poglavlje za koje sam duboko zahvalna. Ta veza će ostati – kao dio moje priče, ali ne i mjesto mojih narednih koraka. Moja odluka je lična i neću je dalje komentarisati - zaključila je Končita objavu na svom Instagram profilu.

# EUROSONG
# KONČITA
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