Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LATINOAMERIČKI PJEVAČ

Kako izgleda manje poznati brat Enrikea Iglesiasa: Bio je model, u glazbi nije ostvario velik uspjeh

Nakon razvoda roditelja 1979., Julio se s bratom i sestrom preselio u Miami

Enrike Iglesias. Instagram

E. A.

13.1.2026

Julio Iglesias mlađi bavi se glazbom posljednja tri desetljeća, no njegova su ostvarenja često ostala u sjeni uspjeha mlađeg brata Enriquea Iglesiasa.

Obitelj Iglesias mnogima je poznata po dvojici najistaknutijih članova – Juliju Iglesiasu, iza kojeg je karijera duga više od 60 godina, i Enriqueu Iglesiasu, danas jednom od najpoznatijih latinoameričkih pjevača. Ipak, manje se govori o trećem glazbeniku iz obitelji – Juliju Iglesiasu Jr., koji nikada nije dosegnuo zvjezdani status poput oca i brata, ali je godinama prisutan na glazbenoj i zabavnoj sceni.

Julio Iglesias mlađi, Enriqueov dvije godine stariji brat i jedno od troje djece iz Julijevog prvog braka, često ostaje u sjeni uspjeha slavnih članova obitelji. Riječ je o američko-španjolskom pjevaču i modelu koji je tijekom posljednja dva desetljeća gradio karijeru u showbusiness industriji – ne samo kao sin glazbene legende, već i kao samostalan izvođač i zabavljač.

Rođen je 25. februara 1973. godine u Madridu kao srednje dijete Julija Iglesiasa i filipinsko-španjolske voditeljice Isabel Preysler. Prije njega rođena je sestra Chabeli, dok je Enrique stigao 1975. godine. Nakon razvoda roditelja 1979., Julio se s bratom i sestrom preselio u Miami, gdje je odrastao okružen glazbom i medijima.

Julio Iglesias. Instagram

Karijeru je započeo kao model, nakon što je potpisao ekskluzivni ugovor s agencijom Ford Models u New Yorku. To mu je otvorilo vrata modne industrije, a surađivao je s renomiranim fotografima te sudjelovao u kampanjama za brendove poput Versacea i Gapa.

Iako su mu nudili uloge u televizijskim sapunicama, pa čak i nastupe na Broadwayu, Julio se odlučio posvetiti glazbi. Godine 1999. potpisao je ugovor s diskografskom kućom Epic Records i objavio debitantski album Under My Eyes. Album nije postigao veliki komercijal

# ENRIKE IGLESIJAS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.