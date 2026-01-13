Kako izgleda manje poznati brat Enrikea Iglesiasa: Bio je model, u glazbi nije ostvario velik uspjeh

Julio Iglesias mlađi bavi se glazbom posljednja tri desetljeća, no njegova su ostvarenja često ostala u sjeni uspjeha mlađeg brata Enriquea Iglesiasa.

Obitelj Iglesias mnogima je poznata po dvojici najistaknutijih članova – Juliju Iglesiasu, iza kojeg je karijera duga više od 60 godina, i Enriqueu Iglesiasu, danas jednom od najpoznatijih latinoameričkih pjevača. Ipak, manje se govori o trećem glazbeniku iz obitelji – Juliju Iglesiasu Jr., koji nikada nije dosegnuo zvjezdani status poput oca i brata, ali je godinama prisutan na glazbenoj i zabavnoj sceni.

Julio Iglesias mlađi, Enriqueov dvije godine stariji brat i jedno od troje djece iz Julijevog prvog braka, često ostaje u sjeni uspjeha slavnih članova obitelji. Riječ je o američko-španjolskom pjevaču i modelu koji je tijekom posljednja dva desetljeća gradio karijeru u showbusiness industriji – ne samo kao sin glazbene legende, već i kao samostalan izvođač i zabavljač.